Крепкий рубль съедает резервы России. Власти пойдут на девальвацию 908 0 Экономика img_copyright

Российская валюта укрепилась на 15% с марта 2020 года и продолжает расти. Отчасти помогает ей в этом Минфин, который продает валюту и облигации федерального займа для покрытия дефицита бюджета. Также поддержкой «деревянному» выступают восстановившиеся до 40 долларов за баррель цены на нефть. В ближайшей перспективе рубль может укрепиться до 67 руб. за доллар, но в третьем квартале текущего года его ждет падение, считают участники рынка.