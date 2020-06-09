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Крепкий рубль съедает резервы России. Власти пойдут на девальвацию
9 Июня 2020 908 0 Экономика
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Российская валюта укрепилась на 15% с марта 2020 года и продолжает расти. Отчасти помогает ей в этом Минфин, который продает валюту и облигации федерального займа для покрытия дефицита бюджета. Также поддержкой «деревянному» выступают восстановившиеся до 40 долларов за баррель цены на нефть. В ближайшей перспективе рубль может укрепиться до 67 руб. за доллар, но в третьем квартале текущего года его ждет падение, считают участники рынка.
Рублю остается только падать
- Рубль продолжит укрепляться вплоть до 67 руб. за доллар, но его укрепление будет временным и не продолжится за пределами июня, считают аналитики Bloomberg. В третьем квартале у рубля менее оптимистичная перспектива – российская валюта будет девальвироваться. Причинами этого станут: снижение интереса иностранцев к госдолгу России и в целом глобального аппетита к рисковым активам со стороны инвесторов.
- Но есть как минимум еще две причины, по которым рубль неизбежно будет дешеветь – это дефицит консолидированного бюджета России в размере 8 трлн руб. и сокращение Фонда национального благосостояния (ФНБ), который номинирован в иностранной валюте и теряет средства от укрепления рубля.
- Так, например, падение курса доллара на 10 руб., а евро – на 9 руб. отняло у «подушки безопасности» около 1 трлн руб. Это внушительная сумма, если учесть, что на 1 июня общий размер ФНБ составлял 12,161 трлн руб. Для сравнения: 51% акций Сбербанка обошлись правительству в 2,162 трлн руб., поддержка ВЭБа стоила властям 540,6 млрд руб., а помощь ВТБ и Газпромбанку – 138,4 млрд руб.
- В действительности, если отнять от суммы, которую показывает Минфин, все недавние расходы, получится, что у правительства есть всего 8,205 трлн руб. Эта сумма равна ожидаемому дефициту консолидированного бюджета.
- В мае Минфин потерял от укрепления рубля 519 млрд руб., тогда как на покрытие федерального бюджета выделил 193,1 млрд руб. За два месяца – апрель и май – крепкий рубль откусил 947 млрд руб. от «кубышки». Поэтому скорая девальвация рубля предопределена – она начнется со снижения ключевой ставки ЦБ.
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