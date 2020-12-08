Кремль определил два условия для введения карантина. Он возможен после Нового года 1282 0 Политика

Российские власти рассматривают дополнительные ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Но очередные меры будут приняты только при соблюдении двух условий: во-первых, количество заражений должно превысить 30 тыс. в день, а во-вторых, до нового года власти постараются избежать ограничений любой ценой – в том числе «сдерживанием» масштабов проблемы в официальной статистике.