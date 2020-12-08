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Кремль определил два условия для введения карантина. Он возможен после Нового года
8 Декабря 2020 1282 0 Политика
Российские власти рассматривают дополнительные ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Но очередные меры будут приняты только при соблюдении двух условий: во-первых, количество заражений должно превысить 30 тыс. в день, а во-вторых, до нового года власти постараются избежать ограничений любой ценой – в том числе «сдерживанием» масштабов проблемы в официальной статистике.
Новые ограничения после нового года
- В декабре Россия бьет рекорды по темпам заболеваемости коронавирусом и это беспокоит как Кремль, так и правительство. По словам источников «Открытых медиа», власти обсуждают новые ограничения для борьбы с распространением вируса.
- Об одной из возможных мер заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. А именно об ограничении передвижения граждан между регионами и внутри отдельных субъектов. Он подчеркнул, что это необходимо, «чтобы ограничить распространение инфекции».
- Заявление профильного министра наделало много шума. Поэтому пресс-служба Минздрава поспешила опровергнуть эту информацию. Опровержение звучало так: фраза об ограничении передвижения была вырвана из контекста доклада для медицинской конференции «Медицина и общество». Министр говорил о возможных мерах, которые использовались ранее в мире или могут быть использованы в будущем.
- Однако в правительстве подтвердили – эта мера обсуждается в Белом доме и администрации президента. Поскольку окончательное решение не принято, а ограничение могут ввести не ранее, чем в январе 2021 года, то Минздраву поручили опровергнуть заявление министра.
- В Кремле и правительстве есть понимание, что очередной раунд ограничительных мер необходимо принимать, когда количество ежедневно заболевших достигнет 30 тыс., а также после нового года – ближе к 20 января. До нового года портить настроение гражданам власти не хотят и рассчитывают, что удаленная работа максимально сократит контакты между людьми.
- При этом если понадобится, статистику будут улучшать в «ручном режиме», говорят источники. Вместе с тем, в новогодние каникулы регионы вводят ограничения, направленные на препятствие массовому собранию людей. По мнению одних экспертов, новогодняя волна заражений может быть в полтора раза мощнее, чем предыдущая. Другие же полагают, что большинство российских регионов пройдут пик заболеваемости в середине декабря. По состоянию на 7 декабря в России было выявлено 28142 новых случая заражения.
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