«Кредитная вакханалия»: Россияне задолжали банкам сумму больше федерального бюджета
27 Июля 2021 119 0 Экономика
Падающие доходы вынуждают россиян брать все больше кредитов на поддержание привычного образа жизни, а относительно низкие ставки стимулируют рост кредитования. В результате, по данным Центробанка, с начала года россияне взяли кредитов на 2 трлн руб., а за год – на 4,3 трлн. Общий долг по кредитам достиг 22,7 трлн руб. и превысил размеры федерального бюджета. Аналитики называют происходящее «кредитной вакханалией».
Россияне кредитуются под завязку
- Согласно последним данным Центробанка, россияне рекордными темпами увеличивают долговую нагрузку и берут все больше кредитов. Если в марте россияне взяли кредитов на общую сумму 283 млрд руб., в апреле – на 468 млрд, а в мае – на 469 млрд, то в июне займы вышли на новый абсолютный рекорд – 558 млрд руб.
- Всего с начала года россияне заняли у банков 2,012 трлн руб., а за последний год – 4,368 трлн. Это 8% от всех совокупных доходов россиян. Общий долг россиян перед банками достиг 22,756 трлн руб. и практически сравнялся со всеми сбережениями на счетах и вкладах – 25,667 трлн руб. (россияне должны по кредитам 88,8% своих сбережений).
- Как пишет экономист банка Центрокредит Евгений Суворов, «кредитная вакханалия» на рынке потребкредитов усилилась в июне. Зимой кредитные портфели банков росли на 15-16%, в мае – на 19,9%, а в июне – на 21,7%. Теперь общий долг россиян перед банками больше федерального бюджета.
- По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, сильный спрос на розничные кредиты может вести к росту цен. В частности, из-за спроса на ипотеку с начала года на 10% подорожало жилье. При этом, как отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, задолженность по кредитам в отношении доходов выросла с 30% до 36%.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что видит «признаки начинающегося перегрева» розничного кредитования и собирается ограничить кредитный бум. С 1 июля ЦБ вернул надбавки к коэффициентам риска для необеспеченных потребкредитов. Теперь банкам нужно будет больше капитала, чтобы выдавать кредиты. Это приведет к повышению ставок. Однако многие россияне успели взять кредит по более низким ставкам.
Написать комментарий