«Кредитная вакханалия»: Россияне задолжали банкам сумму больше федерального бюджета 119 0 Экономика

Падающие доходы вынуждают россиян брать все больше кредитов на поддержание привычного образа жизни, а относительно низкие ставки стимулируют рост кредитования. В результате, по данным Центробанка, с начала года россияне взяли кредитов на 2 трлн руб., а за год – на 4,3 трлн. Общий долг по кредитам достиг 22,7 трлн руб. и превысил размеры федерального бюджета. Аналитики называют происходящее «кредитной вакханалией».