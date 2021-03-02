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Космодром «Восточный» никогда не будет достроен. Рогозин объяснил это требованиями каждой ракеты
2 Марта 2021 163 0 Наука и технологии
Строительство российского космодрома «Восточный» будет идти всегда. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в передаче «Линия генерального». До этого сроки завершения объекта были сдвинуты на 2024 год. Космодром оброс 140 уголовными делами и принес ущерб бюджету в размере 11 млрд руб., из которых государству вернулись только 3,5 млрд.
Вечное строительство и растущий ущерб бюджету
- Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что строительство космодрома «Восточный» никогда не будет завершено. «Космодром всегда будет развиваться», – заявил он в передаче «Линия генерального». По его словам, площадку придется «всегда строить», поскольку «каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса».
- «Восточный» начали строить в 2012 году и планировали сдать к текущему моменту. Но отложили введение в эксплуатацию до 2023 года. С 2014 года из-за нарушений было возбуждено 140 уголовных дел. Общий ущерб бюджету оценивается в 11 млрд руб., а государству возвращено лишь 3,5 млрд.
- Президент Владимир Путин в 2019 году жаловался, что уголовные дела и посадки не помогли – добиться порядка на строительстве так и не получилось. Глава «Роскосмоса» признавала, что критика Путина обоснована. Но заверял – сегодня нет оснований для беспокойства, средства бюджета расходуются «эффективно».
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- Тем не менее пуски «Роскосмос» пока будет осуществлять с «Байконура». В конце 2020 года запланирован старт автоматической станции «Луна-25». По словам Рогозина, он знаменует возобновление лунных исследований спустя 45 лет после советской лунной программы. «У нас будет три пуска по федеральной космической программе», а также «много коммерческих пусков», пообещал Рогозин.
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