Космодром «Восточный» никогда не будет достроен. Рогозин объяснил это требованиями каждой ракеты 163 0 Наука и технологии

Строительство российского космодрома «Восточный» будет идти всегда. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в передаче «Линия генерального». До этого сроки завершения объекта были сдвинуты на 2024 год. Космодром оброс 140 уголовными делами и принес ущерб бюджету в размере 11 млрд руб., из которых государству вернулись только 3,5 млрд.