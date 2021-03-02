Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 МАР, 12:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 МАР, 12:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Космодром «Восточный» никогда не будет достроен. Рогозин объяснил это требованиями каждой ракеты

2 Марта 2021 163 0 Наука и технологии
Космодром «Восточный» никогда не будет достроен. Рогозин объяснил это требованиями каждой ракеты

Строительство российского космодрома «Восточный» будет идти всегда. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в передаче «Линия генерального». До этого сроки завершения объекта были сдвинуты на 2024 год. Космодром оброс 140 уголовными делами и принес ущерб бюджету в размере 11 млрд руб., из которых государству вернулись только 3,5 млрд.

Вечное строительство и растущий ущерб бюджету

  • Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что строительство космодрома «Восточный» никогда не будет завершено. «Космодром всегда будет развиваться», – заявил он в передаче «Линия генерального». По его словам, площадку придется «всегда строить», поскольку «каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса».
  • «Восточный» начали строить в 2012 году и планировали сдать к текущему моменту. Но отложили введение в эксплуатацию до 2023 года. С 2014 года из-за нарушений было возбуждено 140 уголовных дел. Общий ущерб бюджету оценивается в 11 млрд руб., а государству возвращено лишь 3,5 млрд.
  • Президент Владимир Путин в 2019 году жаловался, что уголовные дела и посадки не помогли – добиться порядка на строительстве так и не получилось. Глава «Роскосмоса» признавала, что критика Путина обоснована. Но заверял – сегодня нет оснований для беспокойства, средства бюджета расходуются «эффективно».

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Тем не менее пуски «Роскосмос» пока будет осуществлять с «Байконура». В конце 2020 года запланирован старт автоматической станции «Луна-25». По словам Рогозина, он знаменует возобновление лунных исследований спустя 45 лет после советской лунной программы. «У нас будет три пуска по федеральной космической программе», а также «много коммерческих пусков», пообещал Рогозин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Цены на продукты в России выросли в 8 раз больше, чем в Евросоюзе

Цены на продукты в России выросли в 8 раз больше, чем в Евросоюзе
Экономика

Плохие долги банков достигли размера Фонда национального благосостояния

Плохие долги банков достигли размера Фонда национального благосостояния
Экономика 1

Кремль не поверил в данные об обнищании россиян. Эксперты сделали «неверные» выводы

Кремль не поверил в данные об обнищании россиян. Эксперты сделали «неверные» выводы
Экономика 29

Российская нефть осталась дома. Экспорт обрушился более чем на 10% в феврале

Российская нефть осталась дома. Экспорт обрушился более чем на 10% в феврале
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов

Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов

Уникальный музей леса работает в Козельске

Уникальный музей леса работает в Козельске

Новости дня

11:45 В России выявили менее 11 тыс. новых случаев коронавируса В России выявили менее 11 тыс. новых случаев коронавируса
В РФ изменились правила начисления пособий на детей
В РФ изменились правила начисления пособий на детей
11:33 Голикова рассказала, когда в РФ сформируется коллективный иммунитет к COVID-19 Голикова рассказала, когда в РФ сформируется коллективный иммунитет к COVID-19
11:07 Матвиенко: кабмин РФ поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам Матвиенко: кабмин РФ поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам
01 МАР, 18:22 Немецкая компания надеется на быстрый запуск "Северного потока-2" Немецкая компания надеется на быстрый запуск "Северного потока-2"
01 МАР, 17:39 Эпидемиолог предсказал появление новой пандемии Эпидемиолог предсказал появление новой пандемии
01 МАР, 17:19 Рейтинг достижений регионов России. "Капитал страны" награждает победителей Рейтинг достижений регионов России. "Капитал страны" награждает победителей
"Северный поток - 2" может быть достроен при трех условиях
"Северный поток - 2" может быть достроен при трех условиях
01 МАР, 17:10 МИД РФ: Москва ответит ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального МИД РФ: Москва ответит ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального

Узнай, страна!

01 МАР, 21:28 Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
01 МАР, 20:39 Уникальный музей леса работает в Козельске Уникальный музей леса работает в Козельске
01 МАР, 11:21 Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России
26 ФЕВ, 23:00 Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона
26 ФЕВ, 19:33 Специальные сок и хлеб для лечения анемии создали челябинские ученые Специальные сок и хлеб для лечения анемии создали челябинские ученые
25 ФЕВ, 21:05 Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
25 ФЕВ, 14:47 В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения
24 ФЕВ, 22:15 Первый год участия Удмуртии в нацпроекте показал рост производительности труда Первый год участия Удмуртии в нацпроекте показал рост производительности труда
24 ФЕВ, 19:45 Чебоксарские тракторы развивают промышленный туризм Чувашии Чебоксарские тракторы развивают промышленный туризм Чувашии
24 ФЕВ, 18:57 Новую газотурбинную энергоустановку КМПО открыли в Татарстане Новую газотурбинную энергоустановку КМПО открыли в Татарстане
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter