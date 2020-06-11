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Коронавирус сократил доходы населения мира. За чертой бедности окажутся 100 млн человек
11 Июня 2020 123 0 Экономика
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Пандемия коронавируса оказала серьезный ущерб мировой экономике. Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) падение мирового ВВП в 2020 году может составить 6%. И это при отсутствии второй волны распространения коронавируса. А если коронавирус вернется, как уверяют многие эксперты, падение мирового ВВП составит 7,6% по итогам года. Но больше всего, конечно, пострадали люди, а точнее самые бедные слои населения мира, численность которых, по данным МВФ вырастет до 100 млн человек.
- Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева озвучила прогноз аналитиков ведомства о том, как мировой кризис вызванный пандемией коронавируса скажется на доходах населения мира.
- По данным МВФ, в этом году из-за кризиса в условиях крайней бедности окажутся около 100 млн человек. Причем больше всего кризис ударит именно по беднейшим слоям населения мира, которые уже находятся за чертой бедности. По ее словам, кризис приведет к еще большей потере их доходов и, следовательно, к еще большему расслоению общества и значительному неравенству в доходах.
- Георгиева подчеркнула, что коронавирус сведет на нет усилия МВФ по борьбе с бедностью, обесценив успехи достигнутые сотрудниками Фонда в работе по сокращению бедности за три года. Также, рост количества граждан, находящихся за чертой бедности, приведет к сокращению темпов развития, включая и социальную сферу и сферу образования населения.
- Также, в МВФ опасаются, что беднейшие страны мира не смогут пережить эпидемию коронавируса и вынуждены будут объявить дефолт. В этой связи МВФ обратился к частным кредиторам для того, чтобы они поддержали инициативу стран G20, решивших предоставить беднейшим странам возможность приостановить платежи по внешнему суверенному долгу до конца года, что высвободило более $20 млрд, которые будут направлены на борьбу с пандемией.
- При этом аналитики МВФ вынуждены были ухудшить свой прогноз падения мировой экономики по итогам года. Если раньше эксперты МВФ ожидали падения мирового ВВП из-за пандемии коронавируса на 3%, то сейчас утверждают, что показатели к концу года окажутся более низкими, а рецессия более глубокой.
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