Коронавирус сократил доходы населения мира. За чертой бедности окажутся 100 млн человек 123 0 Экономика img_copyright

Пандемия коронавируса оказала серьезный ущерб мировой экономике. Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) падение мирового ВВП в 2020 году может составить 6%. И это при отсутствии второй волны распространения коронавируса. А если коронавирус вернется, как уверяют многие эксперты, падение мирового ВВП составит 7,6% по итогам года. Но больше всего, конечно, пострадали люди, а точнее самые бедные слои населения мира, численность которых, по данным МВФ вырастет до 100 млн человек.