Коричневые карлики: какая там погода?

Американский астрофизик доктор Джоанна Вос, научный сотрудник Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, рассказала о своей работе, посвященной изучению коричневых карликов.

Проведение научных исследований в музее - это работа мечты, рассказала доктор Джоанна Вос, астрофизик, научный сотрудник Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. В музее находится планетарий Хайдена, где есть исследовательская программа, в рамках которой доктор Вос работает над исследованием звезд, называемых коричневыми карликами.

Коричневые карлики - это звезды, которые находятся где-то между звездой, такой как наше Солнце, и планетой. Один из способов их образования - это "звездные ясли" в космосе, где пыль накапливается и разрушается сама по себе. Если пыли недостаточно для образования звезды, подобной нашему Солнцу, которая выделяет энергию и светит, то получается коричневый карлик, который становится все холоднее и холоднее.

В других случаях коричневый карлик может образовываться больше как планета вокруг звезды, но коричневый карлик выбрасывается с обычного маршрута, по которому планеты движутся вокруг звезды, и он более свободно плавает в космосе.

Данные типы звезд интересны, потому что у них могут быть атмосферы, как у планет, но их легче исследовать, потому что они не близки к сияющим звездам, которые мешают обзору. Исследование доктора Вос рассматривает погодные системы на коричневых карликах.

Команда ученых, под ее руководством, собирает информацию с телескопов в космосе и на Земле, измеряет вращение ядра коричневого карлика и сравнивает его с вращением его атмосферы. Благодаря этому ученые смогли предоставить первое прямое измерение скорости ветра, составившее около 650 метров в секунду, так что это, по словам доктора Вос, "довольно дикая погода".

При этом команда продолжала свои исследования и во время пандемии коронавируса.