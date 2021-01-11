Контроль за наличными. Пять причин его не бояться

Под новогоднюю елку власти принесли россиянам новость об ужесточении государственного контроля за операциями с наличными. Большинство граждан, занятые выживанием в период пандемии, пропустили принятие поправок в федеральный закон № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отчасти этим воспользовались различные эксперты, которые своими комментариями лишь усилили страхи по поводу наступления «нового дивного мира» для россиян и их финансов. В действительности же в жизни обычных граждан в 2021 году мало что изменится.

Пять причин не бояться ужесточения контроля

1. Согласно сообщениям СМИ, Федеральная налоговая служба России будет получать сведения о платежах с электронных кошельков.

На самом деле все не совсем так, вернее, совсем не так: с 10 января банки будут подавать в ФНС информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в «ЮMoney», «QIWI Кошелек», WebMoney и других сервисах. Также будут передаваться данные об изменении реквизитов. Ничего нового в этом нет – например, Налоговая давно получает информацию об открытии и закрытии банковских счетов. Распространение этого требования на электронные кошельки было логичным шагом. Что же касается сведений о платежах и переводах, то эти данные, вопреки тому, что пишут СМИ, останутся конфиденциальными.

2. Больше всего россиян взволновало сообщение о том, что банки и Росфинмониторинг возьмут под контроль все операции с наличными, включая даже снятие средств в банкоматах. Некоторые, впрочем, уточняли – контролироваться будут суммы от 600 тыс. руб.

В действительности это изменение коснется лишь юридических лиц. Сведения о снятии и внесении наличных будут интересовать Росфинмониторинг, только если речь идет о юридическом лице и операции на сумму от 600 тыс. руб. Информация будет передаваться вне зависимости от подозрения, так сказать, для «общей статистики». От этой меры пострадают разве что банкиры – на их плечи ляжет дополнительная отчетность.

3. Не менее тревожной была новость о том, что сделки с недвижимостью от 3 млн руб. попадут под контроль властей.

Для многих это будет открытием, но о сделках россиян с недвижимостью Росфинмониторинг получает сведения вот уже 20 лет. С 10 января меняются лишь правила отчетности: до этого банки сообщали о сделках, в которых переходит право собственности, теперь же они будут передавать данные о платежах в сделках с недвижимостью, а о самих сделках обяжут предоставлять сведения риэлторов. Клиенты в данном случае не заметят никаких изменений.

4. Насторожила россиян и новость о том, что при сделках с недвижимостью ФНС будет требовать источник происхождения средств.

Но это давно не новость – право (а не обязанность) требовать информацию о происхождении средств для покупки недвижимости у ФНС есть с 2015 года. Оно обеспечено тем самым 115-ФЗ, в который были внесены поправки. Таким образом, норма действует продолжительное время, но мы не видим, чтобы она применялась налоговыми органами.

5. Также появлялись сообщения о том, что банкиры будут пересчитывать деньги в банковских ячейках в случаях сделок с недвижимостью. Якобы это будет происходить при выдаче денег продавцу недвижимости по зарегистрированному договору купли-продажи.

Здесь, опять же, речь идет лишь об изменении отчетности банков перед Росфинмониторингом об открытии и закрытии ячеек. Клиентов и их денег это никак не коснется – банкиры не получат право самовольно вскрывать хранилища и заниматься пересчетом находящихся в них денежных средств.