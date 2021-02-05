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Искусственный интеллект может определить, умрете ли вы от COVID-19

5 Февраля 2021 198 0 Наука и технологии
Искусственный интеллект может определить, умрете ли вы от COVID-19

Согласно новому исследованию Копенгагенского университета, используя данные пациентов, искусственный интеллект может сделать 90-процентную оценку того, умрет человек от COVID-19 или нет. Индекс массы тела (ИМТ), пол и высокое кровяное давление являются одними из наиболее важных факторов. Это исследование можно использовать для прогнозирования количества пациентов в больницах, которым понадобится респиратор, и определения того, кто должен быть первым в очереди на вакцинацию.

Искусственный интеллект способен предсказать, кто, скорее всего, умрет от коронавируса. При этом он также может помочь решить, кто должен быть в авангарде поставок вакцин. Такие выводы получены в недавно проведенном исследовании ученых факультета компьютерных наук Копенгагенского университета. Со времени первой волны пандемии COVID исследователи работали над разработкой компьютерных моделей, которые могут прогнозировать, основываясь на истории болезни и данных о состоянии здоровья, насколько серьезно люди пострадают от COVID-19.

Результаты исследования демонстрируют, что искусственный интеллект может с вероятностью до 90 процентов определить, умрет ли неинфицированный человек, который еще не инфицирован, от COVID-19 или нет, если он заразится. После поступления в больницу с COVID-19 компьютер может с 80-процентной точностью предсказать, понадобится ли человеку специальный респиратор.

«Мы начали работать над моделями, чтобы помочь больницам, поскольку во время первой волны они опасались, что у них не будет достаточно респираторов для пациентов интенсивной терапии. Наши новые результаты также могут быть использованы для тщательного определения того, кому нужна вакцина», - объясняет профессор Мэдс Нильсен с факультета компьютерных наук Копенгагенского университета.

Исследователи загрузили в компьютерную программу данные о здоровье 3944 датских пациентов с COVID-19. Это научило компьютер распознавать закономерности и корреляции в предшествующих заболеваниях пациентов обоих полов и в их приступах против COVID-19.

«Наши результаты, что неудивительно, демонстрируют, что возраст и ИМТ являются наиболее решающими параметрами, определяющими, насколько серьезно человек будет затронут COVID-19. Но вероятность смерти или необходимости в респираторе также повышается, если вы мужчина, имеете высокое кровяное давление или неврологическое заболевание», - объясняет профессор Нильсен.

В настоящее время исследователи работают со столичным регионом Дании, чтобы воспользоваться своими результатами на практике. Они надеются, что вскоре искусственный интеллект сможет помочь больницам страны, постоянно прогнозируя потребность в респираторах.

«Мы работаем над достижением цели, чтобы мы могли предсказать потребность в респираторах на пять дней вперед, предоставив компьютеру доступ к данным о состоянии здоровья обо всех положительных результатах COVID в регионе», - говорит профессор Нильсен. «Компьютер никогда не сможет заменить оценку врача, но он может помочь врачам и больницам сразу увидеть много пациентов, инфицированных COVID-19, и установить текущие приоритеты».

Исследование проводилось в сотрудничестве с Rigshospitalet и Bispebjerg и больницей Frederiksberg, пишет WiseNews.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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