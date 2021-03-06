Кладбище домашних животных римской эпохи раскопано в Египте

Группа археологов обнаружила отдельные захоронения, содержащие почти 600 домашних кошек, собак и обезьян. Захоронения были найдены на кладбище в раннеримском порту Береника, расположенном на берегу Красного моря.

Международная группа археологов, проводивших исследования в раннеримском порту Береника, расположенном на берегу Красного моря, обнаружила древние захоронения домашних животных. Исследования на месте, которому более 2000 лет и которое было обнаружено под римской мусорной ямой, обнаружили захоронения около 100 животных. Большинство из них были домашними животными, но исследователи полагали, что останки могли быть выброшены как мусор.

Новое исследование подтвердило версию о том, что животные содержались как домашние питомцы. Результаты показывают, что многие животные дожили до старости или умерли от травм или болезней, а не были принесены в жертву или мумифицированы.

Археозоолог Марта Осипинская из Польской академии наук заявила, что в большинстве захоронений были останки кошек, аккуратно уложенные в ямы и покрытые тканями или керамическими изделиями. Многие из них носили железные ошейники или ожерелья из стекла и ракушек. В пяти процентах погребений были останки собак.

«У нас есть животные с очень ограниченной подвижностью, - сказала Осыпинская. «Таких животных нужно было кормить, чтобы они могли выжить, иногда специальной пищей в случае почти беззубых животных».

Осыпинская и ее коллеги пришли к выводу, что у людей были сильные эмоциональные связи с этими животными, пишет журнал Archaeology.