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Кинотеатры в России заработают с середины июля. У них есть «Довод»
2 Июня 2020 164 0 События и факты
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Российские кинотеатры вернутся к показам с середины июля. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, зрители соскучились по кино. Кинотеатры начали массово закрываться после 20 марта – сначала в регионах, потом и в Москве, где временно действовало правило: на сеанс допускалось не более 50 человек. На старте кинотеатральных показов зрителей может ждать новый фильм Кристофера Нолана «Довод», который должен выйти в прокат 17 июля.
Откроют ради Нолана
- Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что пик эпидемии коронавируса пройден, а зритель «очень соскучился по любимым актерам». Поэтому правительство откроет кинотеатры в середине июля, но обеспечит «строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование».
- Роспотребнадзор и Минкультуры уже разработали требования для кинотеатров. Зрители должны будут носить маски и перчатки, на входе у них могут замерять температуру. Вместе сесть смогут только проживающие друг с другом люди. Время между сеансами будет увеличено до 30 минут, чтобы провести дополнительную санитарную обработку.
- Согласно предварительной оценке Минкультуры, российская киноиндустрия и индустрия производства контента потеряет из-за пандемии больше трети доходов. Кинотеатры недосчитаются 40% кассы. При этом отечественное кино потеряет больше зарубежного – до 60% сборов.
- По словам главы киносети «Каро» Ольги Зиняковой, середина июля для кинотеатров – критическая дата. Поскольку в этот момент, 17 июля, должен стартовать мировой блокбастер «Довод» Кристофера Нолана. Режиссер обещал закончить монтаж фильма к дате премьеры, но в кинокомпании WB сомневаются, что 17 июня – это точная дата релиза. Так как для успешного проката фильма требуется открытие 80-90% кинотеатров в мире.
- Вместе с тем, по словам Чернышенко, театры в России откроются в сентябре, а футбольные матчи начнут проходить при ограниченном числе зрителей уже во второй половине июня.
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