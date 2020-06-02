Кинотеатры в России заработают с середины июля. У них есть «Довод» 164 0 События и факты img_copyright

Российские кинотеатры вернутся к показам с середины июля. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, зрители соскучились по кино. Кинотеатры начали массово закрываться после 20 марта – сначала в регионах, потом и в Москве, где временно действовало правило: на сеанс допускалось не более 50 человек. На старте кинотеатральных показов зрителей может ждать новый фильм Кристофера Нолана «Довод», который должен выйти в прокат 17 июля.