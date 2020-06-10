Катастрофа для «Газпрома». В 2020 году ожидается самое большое падение рынка газа в истории 649 0 Экономика img_copyright

Международное энергетическое агентство предрекло мировому рынку газа крупнейшее падение в истории. В 2020 году потребление газа сократится на 150 млрд кубометров, что равняет 4% от всего потребления. Негативное влияние на рынок оказала не только пандемия коронавируса – она лишь ухудшила ситуацию после теплой зимы 2019-2020 года. Российская газовая монополия «Газпром» уже приготовилась потерять 20% экспорта в этому году и продать 160 млрд кубометров при добыче около 500 млрд. Однако вопрос упирается в цену: рентабельным экспорт для России становится при цене от 100 долларов за тысячу кубометров, а в Нидерландах и Великобритании они упали до 40-45 долларов. Аналитики не исключают, что в скором времени мы можем увидеть отрицательные цены на газ, поскольку хранилища заполнены более чем на 70%.