Катастрофа для «Газпрома». В 2020 году ожидается самое большое падение рынка газа в истории
Международное энергетическое агентство предрекло мировому рынку газа крупнейшее падение в истории. В 2020 году потребление газа сократится на 150 млрд кубометров, что равняет 4% от всего потребления. Негативное влияние на рынок оказала не только пандемия коронавируса – она лишь ухудшила ситуацию после теплой зимы 2019-2020 года. Российская газовая монополия «Газпром» уже приготовилась потерять 20% экспорта в этому году и продать 160 млрд кубометров при добыче около 500 млрд. Однако вопрос упирается в цену: рентабельным экспорт для России становится при цене от 100 долларов за тысячу кубометров, а в Нидерландах и Великобритании они упали до 40-45 долларов. Аналитики не исключают, что в скором времени мы можем увидеть отрицательные цены на газ, поскольку хранилища заполнены более чем на 70%.
С газом все хуже, чем с нефтью
- Согласно прогнозу МЭА, в 2020 году мировой газовый рынок переживет «самый большой зафиксированный шок спроса» в истории. Общее потребление газа упадет на 4% из-за низкого спроса на отопление теплой зимой, ограничений в связи с пандемией коронавируса и снизившейся экономической активности на фоне макроэкономического кризиса.
- Все перечисленные факторы сократят потребление газа в 2020 году на 150 млрд кубометров. В МЭА считают, что это повлечет «сильную корректировку предложения и торговли». Низкие спотовые цены и высокая волатильность будут наблюдаться весь текущий год. Постепенное восстановление наметится лишь в 2021 году, но кризис будет иметь более долгосрочные последствия.
- Так, например, в мае цены на спотовом рынке в Нидерландах и Великобритании опустились до 40-45 долларов за тысячу кубометров – ниже, чем в Центральной России, где они находятся на уровне 67 долларов. МЭА называют Европу самым пострадавшим рынком – здесь потребление газа рухнуло на 7% в годовом исчислении. В целом же 75% потерянного потребления газа в 2020 году придутся на Европу, Северную Амиреки и Азию.
- «Газпром» с января по май потерял 21,4% рынка в Европе. Поставки газа двум крупнейшим потребителям рухнули – в Германию на 41%, в Турцию – в 7 раз. Это вынудило российскую монополию ограничивать поставки с целью создать дефицит предложения. Но этой стратегии мешает Катар и США, которые наращивают поставки СПГ на 16% по сравнению с прошлым годом, стремясь откусить долю России на европейском рынке.
- В связи с не радужными перспективами на европейском рынке, президент Путин поручил «Газпрому» закончить газификацию России в два этапа – до 2024 и 2030 годов, чтобы компания компенсировала потери на внешних рынках. Также газовая монополия спешит построить «Силу Сибири-2» и обеспечить большие продажи в Китае.
Написать комментарий