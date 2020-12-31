Канун Нового года. Как принять решение на новый год

Бросить курить, больше заниматься спортом, есть здоровую пищу. Каждую новогоднюю ночь мы планируем делать великие дела в течение следующего года. Только каждый раз терпеть неудачу. Мы расскажем, как сделать так, чтобы ваши новогодние планы действительно сработали.

Конечно, на 2021 год нет недостатка в хороших идеях: похудение, употребление меньшего количества алкоголя, более частая медитация и т. д. и т. д. Подожди минуту! Разве планы, которые у вас были в прошлом году и за год до этого (и до этого, и до этого), не похожи на новые? Конечно! Возможно, они даже абсолютно такие же.

Не удивительно! Энтузиазм, с которым мы начинаем каждый новый год, немного похож на фейерверк в канун Нового года: после громкого взрыва и яркой вспышки все быстро угасает. В конце концов, внутренний виновник снова берет на себя управление. И поэтому страдания повторяются год за годом. Но так быть не должно. Если вы примете несколько этих советов, то 2021 год может быть для вас действительно хорошим годом, пишет DW.

1. Один за другим

«Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, - это делать слишком много дел одновременно», - говорит психолог Марио Шустер.

Если вы не только хотите бросить курить, но и убрать сладкое из своего рациона и, наконец, начать бегать трусцой, вы непременно перегрузите себя.

«Чтобы избавиться от старых привычек, нам нужна сила воли», - объясняет Шустер.

Но этого нет ни у кого. Поэтому одновременное преследование нескольких целей также означает, что наша сила воли должна быть многогранной, а значит, быстро израсходованной.

2. Это должно быть весело

Итак, теперь мы должны выбрать решение, на котором мы можем полностью сосредоточиться. Но какое? В конце концов, они все разумны и правильны. Ответ звучит просто:

«Это должно быть весело. Нам нужен позитивный подход к изменениям, которые мы хотим внести», - говорит Шустер.

«Я должен бросить курить» и «Я хочу бросить курить» могут лишь незначительно отличаться с точки зрения языка. Однако с психологической точки зрения для долгосрочного успеха проекта крайне важно, должны ли мы что-то делать или хотим.

3. Оставайтесь реалистичными

Те, кто в 2020 году проводил большую часть своего свободного времени на диване, а теперь планирует бегать по часу четыре раза в неделю в 2021 году, устанавливают чрезвычайно высокую планку. Скорее всего, слишком высокую.

В первую очередь важна регулярность занятий.

«Регулярность важнее продолжительности и интенсивности», - объясняет психолог Шустер.

В конце концов, дело в том, чтобы сделать спорт новой привычкой. Те, кто сразу не перенапрягает себя до изнеможения, также имеют больше шансов сохранить удовольствие, а значит, и свои добрые намерения.

4. Будьте подотчетны

Разрешение выбрано и оформилось.

«Теперь, возможно, будет полезно рассказать об этом нескольким людям», - говорит Шустер.

Потому что это укрепляет приверженность и обеспечивает подотчетность. Обещание, которое мы даем наедине в маленькой тихой комнатке, нарушается быстрее, чем обещание, которое мы даем вслух.

5. Не отчаивайтесь

2021 год уже начался, и нам удается придерживаться наших добрых намерений. Но затем появляется первая дыра в мотивации, а вместе с ней и тяга к сигарете. Вдобавок ко всему, сила тяготения кушетки еще никогда не была такой большой! Так что мы сдаемся, ложимся и курим.

Что теперь?

«Ни при каких обстоятельствах не следует осуждать себя за это», - предупреждает Шустер.

Потому что это быстро сорвало бы весь проект. Неудачи всегда возможны, а возможно, даже вероятны. И это нормально!

Вместо этого следует сосредоточиться на чувстве успеха - каким бы незначительным оно ни казалось.

«Это укрепляет нашу самоэффективность», - объясняет Шустер. «Самоэффективность означает убежденность человека в возможности создать что-то своими собственными усилиями. Те, кто придерживается этой веры в себя, не бросают планы так быстро».

6. Лучше полное отсутствие разрешения, чем плохое решение.

Даже хорошие решения могут быть плохими - когда их сложно интегрировать в нашу жизнь или когда движущей силой является «я должен», а не «я хочу». Когда мы затем терпим поражение и самоосуждение полностью убивает нашу самооценку, мы должны понимать, что даже самое лучшее решение не является автоматически хорошим. И что в некоторых случаях нам лучше начинать Новый год без хороших решений.