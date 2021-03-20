В Исландии снова происходит извержение вулкана. Каковы могут быть его последствия?

В Исландии продолжается извержение вулкана в долине Гелдингадалур на полуострове Рейкьянес. Ровно десять лет назад вулкан Эйяфьядлайёкюдль, как известно, нарушил около 900 000 рейсов по Европе в течение нескольких недель. Что можно ожидать от нового извержения?

После нескольких недель повышенной сейсмической активности с более чем 50 000 землетрясений вчера вечером на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Извержение началось к северо-востоку от города Гриндавик, в долине под названием Гелдингадалур возле горы Фаградалсфьял, примерно в 30 километрах к югу от Рейкьявика, столицы и крупнейшего города Исландии.

Первые изображения, сделанные в ночное и раннее утренние часы экипажем вертолета береговой охраны, показывают медленный поток лавы длиной 2,6 км, подпитываемый трещиноватым извержением длиной от 200 до 500 метров.

Шоссе между международным аэропортом Рейкьявик-Кефлавик и столицей временно закрыто полицией. Воздушное пространство в радиусе 5 км вокруг продолжающегося извержения было закрыто для беспилотных летательных аппаратов и дронов, чтобы избежать конфликтов с службами быстрого реагирования и учеными, наблюдающими за развитием ситуации. Управление полиции Исландии заявило, что загрязнение вулканическим газом распространится до южного побережья муниципалитета Эльфус, где проживает не менее 2000 человек, почти в 50 километрах от Рейкьявика. Местные СМИ сообщили, что с сегодняшнего утра в качестве меры предосторожности было остановлено как входящее, так и исходящее воздушное сообщение из международного аэропорта Кефлавик, поскольку вулканический пепел может повредить двигатели самолетов. Исландское Метеорологическое бюро выпустило «красный код» предупреждения. Красное предупреждение включает опасность появления шлейфов вулканического пепла в верхних слоях атмосферы, которые могут помешать траектории полета.

Вулканический пепел состоит из осколков горных пород и осколков стекла. Когда этот материал всасывается компрессором в двигатели современного реактивного самолета, он расплавляется в горячей камере сгорания при температуре 2000 C, но быстро затвердевает на лопатках турбины, забивая и в конечном итоге блокируя двигатель.

По оценкам ученых, 6 колонн извержений в год поднимаются в стратосферу достаточно высоко (от 15 до 50 километров), чтобы подвергнуть опасности воздушное движение. За последние тридцать лет восемьдесят современных самолетов были повреждены вулканическим пеплом. Десять самолетов в полете временно потеряли мощность двигателей, быстро потеряв высоту.

Вулканический пепел образуется в результате двух процессов. Внезапная и резкая дегазация летучей магмы, богатой летучими веществами, такими как углекислый газ, водяной пар и другие вулканические газы, фрагментирующая магму на крошечные капли, или магма, сталкивающаяся с водой или льдом, что приводит к извержениям пара. Вулканизм Исландии характеризуется базальтовой магмой с низкими концентрациями летучих газов. Извержения обычно бывают обильными, с фонтанами и потоками лавы, но с небольшими взрывами.

Извержение Эйяфьядлайёкюдля произошло под ледником и вызвало много пепла, в то время как текущее извержение в долине Гелдингадалур происходит не под ледяным покровом, и поэтому, вероятно, не будет извергать много пепла, пишет Forbes.