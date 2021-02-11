Как вырастить руководителя - чемпиона

Психология проникает в развитие лидеров с большим трудом. Одна из причин в устоявшихся взглядах на то, что представляет собой лидер , как он побеждает, как он становится лучшим.

В работе и стиле мышления руководителей сохраняется тенденция к технологизированию своей деятельности. То есть, руководитель начинает осознавать себя “садовником подчинённых” и бОльшую долю своих профессиональных усилий направляет по линии “усилия по развитию —результат”. Сам процесс развития лидеров при таком подходе задумывается как процесс производства: заготовка-новичок, попадая в руки вооруженного передовой методикой наставника, превращается со временем в классного специалиста. В идеале вся система подготовки кадров должна работать как хорошо отлаженная машина для воспроизведения профессионального мастерства. Достижим ли этот идеал? Во всяком случае, многие к нему стремятся.

Три кита, на которых стоит подготовка молодого руководителя: профессиональные, личные и управленческие компетенции.

Следовательно, для успеха необходима организация процесса обучения во всех трех направлениях. Если все звенья подготовки правильно налажены и четко согласованы между собой, то на выходе мы получаем профессионального высококлассного руководителя, способного побеждать и превышать планы.

Важно, чтобы личность самого руководителя не оставалась при этом за кулисами. Иначе обучение происходит только развитие профессионального пути, что находит свое выражение в натаскивании на результат, который по некоторым убеждениям всегда пропорционален усилиям. Отсюда возникает тенденция к наращиванию нагрузок обучения и объемов знаний, которые пытаются вложить в голову нового сотрудника; отсюда же ложное представление, будто основная функция наставника—научить и заставить своего ученика работать. В сотруднике начинают видеть что-то вроде часового механизма: чем туже закручена пружина на обучении, тем мощнее раскрутится она в работе. А победит тот, кто «заведен» сильнее других. Естественно, что в жесткие рамки такого подхода вписать психологическую подготовку довольно сложно: здание уже выстроено. Тогда единственное, что остается на долю практического психолога, лишь помочь молодому руководителю реализовать достигнутое, выполнить план, предохранить его от нервных срывов.

Доминирование “технарского” подхода к подготовке кадров нередко приводит к тому, что лучший, победитель— это всегда тот, кто лучше других подготовился с профессиональной точки зрения, лучше рассчитал все возможные альтернативы, изучил предмет, обладает “стальными нервами”, умеет осуществить намеченный план. Работая спокойно, в неизменных условиях, по графику, как на обучении, сотрудник действительно покажет, на что он способен.

Но все это отнюдь не сценарий его пути к победе.

Бизнес — это всегда шаг в неизвестное. Сегодня никто не может предусмотреть и заранее отрепетировать все, что может произойти в бизнесе. Ситуация меняется каждый день. В любой работе человек сталкивается с человеком. У каждого свои цели. Каждый действует исходя из собственного понимания ситуации и вносит помехи в осуществление планов партнера, они оказываются неосуществленными, рождается новая реальность. Она складывается неожиданно для обоих, она неподвластна нашему анализу и прогнозу. Она всегда превосходит своих оздателей. В редких случаях одному из участников процесса удается полностью захватить контроль над ситуацией, опираться только на профессиональные знания становится невозможно. Каждого из нас на работе ждет встреча с непредвиденным. И именно поэтому каждый человек каждый раз ищет свой путь к решению задач. И за результаты отвечает не наставник, не руководитель, не методика, а он сам.

Ограниченность взгляда на бизнес - процессы как на простую реализацию того, что было заложено в процессе обучения, показывает тот факт, что обучение должно быть комплексным. И далеко не всегда оказывается плодотворным механическое “пересаживание” техники из одного человека в другого. И приблизиться к успешным людям не удается подражателям, пытающимся копировать технику и стиль успешных лидеров.

Но что стоит за каждым таким успехом?

Новшество в методике процессов? Изобретение более совершенных инструментов управления? Оказывается, далеко не всегда. Об “инструментальном обеспечении” такого прорыва говорить в данном случае трудно. Скорее всего, в основе успехов в бизнесе лежит иное: сдвиг в представлении человека о границах возможного.

В бизнес-практике широко известны случаи, когда у спортсмена закрепляется отношение к своему лучшему достижению как к пределу. Управленец останавливается в своем росте, топчется на месте, "вытолкнуть" себя на новый уровень мешают страх, тревога, прокрастинация. Часто предел для человека оказывается мнимым. Преодолев неуверенность, найдя ресурсы, изучив свои ограничения, преодолев психологический барьер, руководитель продолжает движение ко все более высоким результатам. “...Самое важное,— писал выдающийся советский атлет Юрий Власов о последних секундах перед решающей схваткой со штангой,— поверить, что это пустяк, выдумка запуганных людей, а на самом деле ерунда, не тяжесть”. Таким образом, развитие личности, психологическое обучение - сила не менее реальная, чем обучение бизнес-процессам и инструментам.

Те, кто придают решающее значение только профессиональному развитию, упускают из виду важный психологический факт: результаты любых человеческих усилий, любой деятельности зависят не только от совершенства навыков и умений, но и от характера, силы мотивации, влечений, стремлений, внутренней убежденности, значимости действий в собственных глазах и глазах других людей, от смысла того, что он делает. Шквал эмоций, проносящийся в душе руководителя в критические моменты бизнеса - это причина неожиданных срывов и побед, нелепых поражений и ослепительных взлётов.

“В момент колоссального победного усилия, когда кровь гулко пульсирует в твоей голове, вдруг неожиданно наступает полный внутренний покой. Все кажется яснее и светлее, чем до сих пор, словно мощный поток света устремился на тебя. В этот момент начинает казаться, что ты вобрал в себя все силы земные, что ты все можешь, что у тебя выросли крылья”,— так описывал свои переживания в момент взятия рекордного веса Юрий Власов. Эти слова— не просто метафора. Очень многие из тех, чьи имена стали гордостью мирового спорта, могли бы поведать об особенном настроении и самочувствии в минуты успеха. Для достижения высот в бизнесе стоит изучать не только логику и мысли, но и чувства и эмоции выдающихся лидеров.

Сводя бизнес к методологии, к стандартам и схемам, мы теряем в нем нечто глубинное, идущее не от технологии, а от человека. А ведь человек— это сердце бизнеса. Конкуренция сегодня идёт не столько между технологиями, за каждой из них стоят люди. Конкурируют, сотрудничают, борются живые, эмоциональные люди. Бизнес сегодня — это столкновение их характеров, неповторимых стилей, индивидуальностей. Их изучение, развитие и совершенствование - важная задача практической психологии.