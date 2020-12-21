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К столетию театра Русской драмы в Баку: спектакль о Карабахе стал пророческим

21 Декабря 2020 131 0 Культура
К столетию театра Русской драмы в Баку: спектакль о Карабахе стал пророческим

20 декабря исполнилось 100 лет со дня основания Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна – одного из ведущих и самых любимых зрителями театров Азербайджана. С вековым юбилеем Бакинскую русдраму поздравили театральные деятели со всего мира. Присоединяясь к поздравлениям, руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев подчёркнул значимый вклад, который вносит театр в развитие культурных связей двух стран: «Бакинская Русская Драма является истинным очагом русской культуры, сближающим наши народы. Вызывает глубокое уважение то, как ярко и с каким успехом театр представляет шедевры русской классики зрителям не только в Азербайджане, но и в мире, как радушно принимает на своей сцене в Баку российские театры», – отмечает парламентарий.

По словам главного режиссёра театра, Народного артиста Азербайджана Александра Шаровского, юбилейный год выдался для Бакинской Русской Драмы непростым – из-за пандемии двери театра закрыты для публики ещё с марта. Но в театре нашли возможность сохранить контакт со своими зрителями – на его официальном сайте и в Фейсбуке почти сразу начались онлайн-показы репетиций, интервью с актёрами и, конечно, записанных ранее спектаклей: и классических, и современных, и детских. Трансляции пользовались заслуженным успехом, но, по мнению главного режиссёра, полноценно заменить непосредственный контакт с публикой они, всё же, не способны. «Театр – это живое искусство во всех отношениях – ему нужны и живые репетиции, и живая публика: её дыхание, аплодисменты, завороженное молчание в важные моменты. Так что я молю Бога, чтобы пандемия поскорее закончилась, и мы вернулись к живой работе на живой сцене», – говорит Александр Шаровский.

К моменту, когда ослабление карантинного режима позволит открыть новый театральный сезон, зрителей Бакинской Русской Драмы будет ждать сразу несколько премьер. Одна из них – спектакль «Сталин» по пьесе Эльчина, над которым вместе с азербайджанскими коллегами работали и специалисты из России: режиссёр-постановщик Кирилл Заборихин, художник-постановщик Татьяна Мельникова и композитор Андрей Шошкин. Другая грядущая премьера – постановка, основанная на романе Максуда Ибрагимбекова «Приходила женщина в чёрном».

Ждут возможности реализации и новые совместные проекты театра с российскими коллегами. «В последние годы у нас было абсолютно гениально отлажено сотрудничество с Россией, – убеждён Александр Шаровский. – При помощи Россотрудничества и Министерств культуры была реализована масштабнейшая программа – мы и бывали в России со своими спектаклями, и принимали гостей на своей сцене». К сожалению, из-за распространения коронавируса, запланированные гастроли Бакинской русдрамы в Москве, Питере и Ярославле пока отложены, но деятели театров Азербайджана и России продолжают поддерживать тесные контакты. «Все мы понимаем, что рано или поздно ситуация нормализуется, и нам очень важно друг друга не потерять», – подчёркивает главный режиссёр театра.

Пока же все совместные российско-азербайджанские проекты проводятся в режиме онлайн. Таким стало, например, недавнее участие Бакинской русдрамы в VI Международном фестивале русских театров зарубежья. Зрителям фестиваля была представлена комедия «Мусье Жордан, учёный ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун» по произведению азербайджанского классика Мирзы Фатала Ахундова. Этот красочный музыкальный спектакль уже давно полюбился зрителям во всём мире. «А ещё спектакль дорог нам потому, что речь в нём идёт о Карабахе», – признаётся Александр Шаровский, по праву называя спектакль провидческим, ведь фраза «Нам чужого не надо, но мы и своего не отдадим» недавно воплотилась для Азербайджана в жизнь. «Наконец-то это осуществилось – мы вернули себе наши исконные земли, – делится радостью режиссёр. – Недавно я побывал на параде Победы, и это было нечто грандиозное, я до сих пор в состоянии шока. Я и раньше понимал, что наш президент Ильхам Алиев – незаурядная личность и наделён гениальными способностями, доставшимися ему от великого отца, но чтобы за эти сроки создать такую армию, приобрести такое вооружение – это просто потрясает. Я не могу передать, насколько это было торжественно и важно, как это воодушевляет всех нас. Из народа-жертвы мы превратились в народ-победитель, психологически это самое главное».

Зрители фестиваля по достоинству оценили яркий спектакль «Мусье Жордан», что стало для постановки очередным успехом в России – ранее она уже была представлена во время гастролей бакинского театра Русской драмы в Москве и Санкт-Петербурге. Главный режиссёр театра объясняет такой успех тем, что «народные комедии» воспринимаются одинаково в любой стране мира. «Душа народа едина, существуют непреходящие, общечеловеческие ценности: любовь, семья, папа, мама, брат, друг и так далее», – говорит Александр Шаровский.

Празднование юбилея Бакинской русдрамы пока отложено из-за пандемии коронавируса, но предварительная программа торжества у руководства театра уже намечена: в неё должен войти и яркий праздник на площади перед театром, и презентация книги о его истории. «Но главное, в юбилей – это гости, – уверен Александр Шаровский. – За многие годы, что мы сотрудничаем с российскими театрами, мы приняли множество интересных коллективов, и именно выступления наших друзей должны стать основным наполнением праздничной программы».

Отвечая на вопрос, что стало бы лучшим подарком к юбилею театра, главный режиссёр бакинской Русской Драмы констатирует: «Конечно, хорошие подарки – это и почётные звания, и премии, но всё же главный подарок для театра – это внимание и любовь публики».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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