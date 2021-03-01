Жизнь и смерть в средневековом Кембридже

Анализ более 300 человеческих скелетов, извлеченных из трех различных средневековых захоронений в Кембридже, предоставил новые интересные подробности о жителях города и об индивидуальных рисках, с которыми они могли столкнуться в зависимости от своего жизненного положения.

Все памятники датируются периодом между 10 и 16 веками, но значительно различаются по тому, кто был там похоронен. Среди них - монастырь августинцев, в котором хоронили как членов их ордена, так и более состоятельных прихожан; приходское кладбище Всех Святых у Замка, на котором в основном хоронили людей из малообеспеченных семей; и больница святого Иоанна Богослова, в которой в подавляющем большинстве хоронили обездоленных, больных и немощных.

В рамках проекта «После чумы» команда из Кембриджского университета проанализировала каждый скелет на предмет признаков переломов, создав «карту» наиболее распространенных типов травм и их мест на теле. Основываясь на современной причинно-следственной связи переломов, они смогли сделать вывод, что могло привести к некоторым из идентифицированных травм, и, поскольку три кладбища представляют широкий спектр общества, исследователи также смогли определить различные модели переломов в зависимости от социального статуса.

Результаты показывают, что люди с кладбища Всех Святых у Замка имели самую высокую частоту травм: у 44% всех проанализированных наблюдались признаки хотя бы одного перелома. Для сравнения: 32% людей из монастыря августинцев и только 27% пациентов больницы Святого Иоанна. Команда считает, что это, вероятно, отражает различия в типах опасностей, с которыми сталкивались люди из разных сфер средневекового общества.

Исходя из своего социального статуса, люди, похороненные на кладбище Всех Святых, вероятно, занимались разными формами физического труда, что могло увеличивать их индивидуальный риск получения травм. С другой стороны, хотя многие люди из больницы Святого Иоанна могли быть из еще более бедных слоев населения, их низкое количество переломов может быть связано с более высокой распространенностью заболеваний, что могло помешать многим участвовать в деятельности, вызывающей травмы.

Хотя более обеспеченные люди из монастыря августинцев, возможно, вели более неторопливый образ жизни и, следовательно, с меньшей вероятностью попадали в опасные ситуации, несколько тематических исследований подчеркивают тот факт, что члены церкви не были застрахованы от травм. Из 19 человек, которые, как считается, были монахами (на основании того, что они были похоронены с характерными пряжками на поясах), шесть имели по крайней мере один перелом, два из которых особенно заметны. В первом случае у одного из монахов была сломана шея и незажившие переломы в виде бабочки обеих бедренных костей - травмы, указывающие на сильное прямое воздействие, например, от удара тележкой. Тот факт, что эти переломы не зажили, предполагает, что он, вероятно, умер в результате инцидента. Во втором случае у другого монаха были доказательства излеченной травмы головы от удара тупым предметом, пишет журнал Archaeology.