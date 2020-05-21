Жертвы коронавируса или "сами виноваты". Россия вывезет из-за границы всех россиян 343 0 Общество img_copyright

Начиная с 27 марта Россия прекратила международное авиасообщение. Тем не менее, власти продолжают вывозить россиян из других стран, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, большие затраты, критику и непрекращающиеся споры о том, стоит ли ввозить в страну "распространителей инфекции, которые сами виноваты, что застряли за рубежом".