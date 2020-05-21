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Жертвы коронавируса или "сами виноваты". Россия вывезет из-за границы всех россиян
21 Мая 2020 343 0 Общество
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Начиная с 27 марта Россия прекратила международное авиасообщение. Тем не менее, власти продолжают вывозить россиян из других стран, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, большие затраты, критику и непрекращающиеся споры о том, стоит ли ввозить в страну "распространителей инфекции, которые сами виноваты, что застряли за рубежом".
- Согласно данным Росавиации, за период с 20 марта по 19 мая 2020 года Россия вернула из-за границы более 182 тыс. россиян из стран Латинской Америки, ОАЭ, Молдавии, Китая, Испании, Израиля, Германии, Португалии, Сербии, Египта, Саудовской Аравия, Вьетнама, Филиппин, Мальдивской Республики, Сейшельских островов, Танзании, Маврикия, ЮАР, США, Таиланда, Турции, Индонезии, Черногории, Японии, Южной Кореи.
- По данным МИД России, которые озвучила официальный представитель ведомства Мария Захарова, только за последнюю неделю было вывезено в Россию 3,2 тыс. россиян, а начиная с 18 марта в Россию вернулись более 235 тыс. наших соотечественников, сообщает РИА Новости.
- При этом Россия продолжает организовывать вывозные рейсы. Так, в ближайшие шесть дней, с 21 по 26 мая, запланированы рейсы из Мальты, Ларнаки, Ташкента, Душанбе, Тривандрума, Калькутты, Дубая, Бишкека, Куала-Лумпура, Пномпеня, Гоа, Дели, Рима и Нью Йорка. В программе возвращения россиян участвуют "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", "Уральские авиалинии", S7 , Azur air, Utair, Royal Flight, "Якутия", "ИрАэро", "Нордавиа", "Икар".
- Но этого недостаточно. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Коммерсанту, по данным ведомства, в листе ожидания находятся еще около 35–36 тыс. россиян, которые хотят вернуться домой. Лавров подчеркнул, что все желающие будут возвращены на родину, но предпочтение отдается тем россиянам, которые выехали за границу после 1 января 2020 года, а вот к тем, кто уехал позже, применяется индивидуальный подход. Глава МИД пояснил, что существует люди, которые решили "пожить несколько лет на чужбине", а есть те, кто находится за границей на лечении или учебе и к ним, соответственно, другое отношение.
- Тем не менее, как подчеркнул Лавров, в Конституции и законах Российской Федерации прописано, что граждане России могут свободно покидать страну и свободно же в нее возвращаться, а власти обязаны делать все возможное для обеспечения их прав, несмотря на понесенные затраты.
- Известно, что Правительство России, своим распоряжением от 28 марта 2020 года №767-р, выделило 1,5 млрд рублей авиакомпаниям для того, чтобы компенсировать затраты на организацию воздушного транспорта при вывозе граждан из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции.
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