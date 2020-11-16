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«Железный занавес» возвращается. Правительство ограничит заграничные поездки
16 Ноября 2020 362 1 Экономика
Новый национальный проект по развитию внутреннего туризма в России предполагает, что к 2030 году число туристических поездок по России увеличится до 140 млн в год. На сегодняшний день россияне совершают около 110 млн поездок, из которых лишь 45 млн за границу. Фактически правительство готовит «железный занавес» для туризма, стремясь ограничить его поездками по России. Так было в недавней российской истории – 30 лет назад в СССР.
Россиян ограничат в передвижении страной
- Глава российского правительства Михаил Мишустин согласился принять новый национальный проект, касающийся развития внутреннего туризма в России. Как пишет «Интерфакс», заняться его разработкой должен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он же сообщил, что главной целью проекта будет 140 млн туристических поездок по России в год к 2030 году.
- В 2019 году россияне, согласно Ростуризму, совершили 110 млн турпоездок, из которых 45 млн пришлись на заграничные вояжи. Если учесть, что 65 млн поездок были по России, то за десять лет их количество должно вырасти больше, чем вдвое. В целом, поездок должно стать на 30 млн больше.
- Это означает, что россияне будут в целом ездить гораздо больше, чем сейчас. Естественно, этого в текущих условиях не добиться, поскольку в стране просто нет достаточной для такого количества турпоездок инфраструктуры. Поэтому правительство собирается привлекать инвестиции в ее развитие – на 1 руб. государственный хочет получить 3-4 руб. частных инвестиций.
- Национальный проект начнут реализовывать немедленно – до лета 2021 года он уже будет запущен. Для этого в правительстве создана комиссия по развитию туризма с участием губернаторов, представителей туристической отрасли и частного бизнеса, заинтересованного в проекте.
- За туризм в России будет отвечать новый институт развития. Его задачей будет стимулировать «спрос на туристический продукт». Для этого этот «институт» будет создавать сам «продукт» и помогать «комплексно осваивать территории» для туриндустрии. Губернаторов обяжут сдать в институт развития собственные проекты. На это им отводится один месяц.
- Помимо развития регионов, ограничением зарубежных поездок российское правительство укрепляет курс рубль. Об этом напрямую говорил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин. Так, например, в 2019 году россияне потратили на зарубежный туризм 30 млрд долларов. В нынешних условиях Россия не может позволить себе тратить такие средства, поскольку нефтегазовые доходы, приносящие 60% выручки в твердой валюте, обрушились на 38%.
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Вот молодцы!! Всё правильно!! И дорог побольше платных,чтобы от точки А до точки Б надо было заплатить тысяч 50 с каждого авто!! А кто не может,тому в Кредит под 50% годовых.))) Бензил надо по 300 рублей за Литр сделать, а стоимость Плацкарта сделать минимум 15.000 рублей. И чтобы на этих курортах Питание было по 5000р на человека в день!! А кто не может расплатиться,того..на органы продавать или в рабство!! Эх тогда то Экономика и наладится!! Эх тогда то и заживём!!)))