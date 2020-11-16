Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
16 НОЯ, 19:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 НОЯ, 19:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Железный занавес» возвращается. Правительство ограничит заграничные поездки

16 Ноября 2020 362 1 Экономика
«Железный занавес» возвращается. Правительство ограничит заграничные поездки

Новый национальный проект по развитию внутреннего туризма в России предполагает, что к 2030 году число туристических поездок по России увеличится до 140 млн в год. На сегодняшний день россияне совершают около 110 млн поездок, из которых лишь 45 млн за границу. Фактически правительство готовит «железный занавес» для туризма, стремясь ограничить его поездками по России. Так было в недавней российской истории – 30 лет назад в СССР.

Россиян ограничат в передвижении страной

  • Глава российского правительства Михаил Мишустин согласился принять новый национальный проект, касающийся развития внутреннего туризма в России. Как пишет «Интерфакс», заняться его разработкой должен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он же сообщил, что главной целью проекта будет 140 млн туристических поездок по России в год к 2030 году.
  • В 2019 году россияне, согласно Ростуризму, совершили 110 млн турпоездок, из которых 45 млн пришлись на заграничные вояжи. Если учесть, что 65 млн поездок были по России, то за десять лет их количество должно вырасти больше, чем вдвое. В целом, поездок должно стать на 30 млн больше.
  • Это означает, что россияне будут в целом ездить гораздо больше, чем сейчас. Естественно, этого в текущих условиях не добиться, поскольку в стране просто нет достаточной для такого количества турпоездок инфраструктуры. Поэтому правительство собирается привлекать инвестиции в ее развитие – на 1 руб. государственный хочет получить 3-4 руб. частных инвестиций.
  • Национальный проект начнут реализовывать немедленно – до лета 2021 года он уже будет запущен. Для этого в правительстве создана комиссия по развитию туризма с участием губернаторов, представителей туристической отрасли и частного бизнеса, заинтересованного в проекте.
  • За туризм в России будет отвечать новый институт развития. Его задачей будет стимулировать «спрос на туристический продукт». Для этого этот «институт» будет создавать сам «продукт» и помогать «комплексно осваивать территории» для туриндустрии. Губернаторов обяжут сдать в институт развития собственные проекты. На это им отводится один месяц.
  • Помимо развития регионов, ограничением зарубежных поездок российское правительство укрепляет курс рубль. Об этом напрямую говорил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин. Так, например, в 2019 году россияне потратили на зарубежный туризм 30 млрд долларов. В нынешних условиях Россия не может позволить себе тратить такие средства, поскольку нефтегазовые доходы, приносящие 60% выручки в твердой валюте, обрушились на 38%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
17:36 1 0
Вася:

Вот молодцы!! Всё правильно!! И дорог побольше платных,чтобы от точки А до точки Б надо было заплатить тысяч 50 с каждого авто!! А кто не может,тому в Кредит под 50% годовых.))) Бензил надо по 300 рублей за Литр сделать, а стоимость Плацкарта сделать минимум 15.000 рублей. И чтобы на этих курортах Питание было по 5000р на человека в день!! А кто не может расплатиться,того..на органы продавать или в рабство!! Эх тогда то Экономика и наладится!! Эх тогда то и заживём!!)))

Статьи

«Газпром» теряет Южную Европу. Азербайджан вышел на рынок Европы

«Газпром» теряет Южную Европу. Азербайджан вышел на рынок Европы
Экономика

«Роскосмос» сокращает сотрудников и зарплаты

«Роскосмос» сокращает сотрудников и зарплаты
Экономика

Путин «отпустит» Чубайса из «Роснано». На замену есть два кандидата

Путин «отпустит» Чубайса из «Роснано». На замену есть два кандидата
Политика 1

Россия продала и вывезла в Лондон более 220 тонн золота

Россия продала и вывезла в Лондон более 220 тонн золота
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде

На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде

На трассе «Холмогоры» открыли новый мост у въезда в Северодвинск

На трассе «Холмогоры» открыли новый мост у въезда в Северодвинск

Новости дня

19:01 Тарифы за вывоз мусора повысятся с июля 2021 года Тарифы за вывоз мусора повысятся с июля 2021 года
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:47 ВОЗ: одной вакцины недостаточно для борьбы с COVID-19 ВОЗ: одной вакцины недостаточно для борьбы с COVID-19
16:53 Онищенко назвал сроки прекращения эпидемии коронавируса в России Онищенко назвал сроки прекращения эпидемии коронавируса в России
16:21 Президент Путин поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии Президент Путин поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии
15:53 Появились новые правила для контактировавших с зараженными коронавирусом Появились новые правила для контактировавших с зараженными коронавирусом
14:39 Мишустин объяснил причины роста заболеваемости COVID-19 в регионах Мишустин объяснил причины роста заболеваемости COVID-19 в регионах
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:42 Премьер России анонсировал реформу системы управления Премьер России анонсировал реформу системы управления

Узнай, страна!

17:08 На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16:35 На трассе «Холмогоры» открыли новый мост у въезда в Северодвинск На трассе «Холмогоры» открыли новый мост у въезда в Северодвинск
10:13 К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области
13 НОЯ, 20:04 ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей? ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?
13 НОЯ, 19:26 На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН
13 НОЯ, 12:23 Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
13 НОЯ, 09:51 Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час
12 НОЯ, 18:33 Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму
12 НОЯ, 18:10 Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области
12 НОЯ, 17:36 Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter