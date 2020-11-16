«Железный занавес» возвращается. Правительство ограничит заграничные поездки 362 1 Экономика

Новый национальный проект по развитию внутреннего туризма в России предполагает, что к 2030 году число туристических поездок по России увеличится до 140 млн в год. На сегодняшний день россияне совершают около 110 млн поездок, из которых лишь 45 млн за границу. Фактически правительство готовит «железный занавес» для туризма, стремясь ограничить его поездками по России. Так было в недавней российской истории – 30 лет назад в СССР.