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Из-за угрозы войны в Донбассе США заявили об опасности полетов в Москву и Киев

20 Апреля 2021 46 0 Политика
Из-за угрозы войны в Донбассе США заявили об опасности полетов в Москву и Киев

США предупредили авиакомпании о рисках полетов над Россией и Украиной в зоне конфликта в Донбассе, а также рекомендовали проявлять осторожность рейсам, которые связаны с Москвой, Киевом и другими городами. Соответствующее уведомление Федеральное управление гражданской авиации США разместило у себя на сайте. Последние переговоры в «нормандском формате», по данным «Интерфакса», провалились, а у границы с Украиной Россия сосредоточила группировку войск из 150 тыс. человек.

Полеты снова стали опасными

  • В связи с эскалацией напряженности между Россией и Украиной Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration) уведомило американские пассажирские авиакомпании о небезопасности полетов в зоне потенциального конфликта в Донбассе. Уведомление об этом появилось на сайте ведомства за номером KICZ A0012/21 и A0013/21.
  • Всем американским авиакомпаниям рекомендовано сообщать о полетах в регионе за 72 часа. В Агентстве допускают, что военная эскалация на границе России и Украины «может потенциально вылиться в столкновения и кросс-граничный конфликт» без какого-либо предупреждения. Авиаперевозчики должны с чрезвычайной осторожностью относиться к полетам, связанным с Москвой, Киевом, Симферополем и Днепропетровском, а также Ростовом-на-Дону.
  • Накануне прошли переговоры в «нормандском формате», в которых приняли участия Украина, Россия, Франция и Германия. Переговоры шли три часа, но закончились безрезультатно – перемирие не было заключено, сообщил «Интерфакс». Между тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретился с главами МИД страны Союза и после заявил о «беспрецедентной» группировке российских войск у границы с Украиной – 150 тыс. человек.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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