Из-за угрозы войны в Донбассе США заявили об опасности полетов в Москву и Киев 46 0 Политика

США предупредили авиакомпании о рисках полетов над Россией и Украиной в зоне конфликта в Донбассе, а также рекомендовали проявлять осторожность рейсам, которые связаны с Москвой, Киевом и другими городами. Соответствующее уведомление Федеральное управление гражданской авиации США разместило у себя на сайте. Последние переговоры в «нормандском формате», по данным «Интерфакса», провалились, а у границы с Украиной Россия сосредоточила группировку войск из 150 тыс. человек.