Из-за политики властей Россию покинули почти 3 тысячи немецких компаний
7 Февраля 2022 448 0 Экономика
Присоединение Крыма и агрессивная внешняя политика загоняют Россию в изоляцию, а россиян лишают рабочих мест и доходов. За 10 лет количество немецких компаний в России сократилось на 42%, подсчитали в Германо-российской внешнеторговой палате AHK Russland. Почти 3 тыс. компаний, вкладывавших деньги в российскую экономику и предоставляющих рабочие места россиянам, покинули страну из-за воинственной политики ее властей.
Плата за геополитические «победы»
- Санкции Запада против России за присоединение Крыма и военные действия на Донбассе продолжают увеличивать для страны цену геополитических «побед». По данным Германо-российской внешнеторговой палаты AHK Russland, которые приводит Deutsche Welle, за 10 лет из России ушли 42% немецких компаний.
- В 2011 году в стране успешно работали 6,3 тыс. юрлиц, а в 2022-м – всего 3651. Только за 2021 год Россию покинули около 300 немецких компаний, или 8% от общего числа. Уходить из России они вынуждены из-за уже действующих санкций против страны, а также из-за риска будущих санкций в связи с возможным вторжением на Украину, говорит председатель правления AHK Russland Маттиас Шепп.
- Помимо санкций и милитаристской политики властей, которая ставит под угрозу экономику России, проблемой для немецких компаний стали санитарные нормы, введенные правительством. Так, от иностранцев и их семей в России требуют проходить обязательный медосмотр. Если они приезжают на срок от трех месяцев и дольше, они должны предоставлять справки в МВД о проверке на наркотики и отсутствии ВИЧ, сифилиса, проказы, туберкулеза и коронавиурса. Также требуют сдать биометрическую фотографию и отпечаток пальца.
- По словам Шеппа, это все является примерами дискриминации. Таких требований нет для мигрантов из Средней Азии, которые прибывают из стран с плохой эпидемиологической обстановкой и низкими санитарными стандартами, в отличие от Германии. Поэтому в 2022 году Россию покинет еще больше немецких компаний, если правительство не перестанет ухудшать деловой климат.
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- Согласно Центробанку, Германия в 2021 году вложила в Россию 19,6 млрд долларов из 30,7 млрд долларов, которые составили все прямые инвестиции в страну. Ни Китай, ни какая-либо другая страна не является столь же важным экономическим партнером для России, как Германия. Но Москва в геополитическом запале называет Китай стратегическим партнером, а Германию причисляет к коллективному Западу, с которым собирается воевать.
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