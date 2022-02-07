Из-за политики властей Россию покинули почти 3 тысячи немецких компаний 448 0 Экономика

Присоединение Крыма и агрессивная внешняя политика загоняют Россию в изоляцию, а россиян лишают рабочих мест и доходов. За 10 лет количество немецких компаний в России сократилось на 42%, подсчитали в Германо-российской внешнеторговой палате AHK Russland. Почти 3 тыс. компаний, вкладывавших деньги в российскую экономику и предоставляющих рабочие места россиянам, покинули страну из-за воинственной политики ее властей.