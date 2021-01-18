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Изоляция России обернется «катастрофой». Миллиардер Мордашов раскритиковал разговоры об автаркии

18 Января 2021 371 4 Экономика
Изоляция России обернется «катастрофой». Миллиардер Мордашов раскритиковал разговоры об автаркии

«Полной катастрофой» может закончиться экономическая изоляция России, предупредил один из самых богатых людей страны Алексей Мордашов. По словам бизнесмена, чье состояние Forbes оценивает в 16,5 млрд долларов, если Россия лишится экспорта и импорта, ее экономика сократится вдвое. Согласно данным за 2019 год, российская экономика держится в основном на экспорте нефти, нефтепродуктов и газа – они обеспечивают 67% экспорта, а доходы от них оплачивают 60% импорта, в том числе закупку критически важных «машин и оборудования».

Искусственные разговоры про автаркию

  • Россия «осень сильно зависит от экспорта-импорта» и ее экономика может «физически встать», если страна перестанет торговать с внешним миром. «Поэтому все разговоры про автаркию, про изоляцию страны – они очень искусственные, практически это невозможно», – заявил на Гайдаровском форуме председатель совета директоров «Северстали» и основной владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов.
  • «Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем», – цитирует Мордашова РБК. Бизнесмен подчеркнул, что российская экономика тесно интегрирована в мировую и половина федерального бюджета зависит от поступлений доходов от нефтегазового сектора (в 2020 году около трети).
  • Нефтегазовая промышленность, машиностроение и металлургия «просто остановятся», если Россия не сможет торговать с внешним миром, предупредил Мордашов. По его оценке, не менее 50% ВВП России связаны с внешней торговли. Не менее важен и импорт – россияне предпочитают покупать импортные товары и не представляют жизни без «Кока-колы» или иномарки, считает бизнесмен.

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  • Согласно данным за 2019 год, Россия заработала на экспорте 419,8 млрд долларов, а на импорт потратила 254 млрд. Нефть и газ принесли стране 67% экспортных доходов. Около 60% экспортных доходов пошли на оплату импорта, в том числе на закупку «машин и оборудования» для промышленности. Полной статистики за 2020 год до сих пор нет, но за 9 месяцев экспорт обрушился на 24% (234,9 млрд долларов), а импорт упал на 7% (170 млрд).
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:48 0 0
Иван Сергеевич Петров:

Не встанем! А ВСТАНЕТ НАРОД и опять будет плановая экономика Социалистического государства!

13:45 0 0
И.И..:

закрытие РФ происходит не от хорошей жизни, а из за отсутствия способности поддерживать общепринятые человеческие ценности. она слабеет, продавать нечего, а покупать не на что.

13:31 0 0
Мониторян:

Ты лучи самной нешути

13:29 0 0
ломки не за дверью:

в квартиру заходят ремонтники внезапно пропавшего интернета и кидают под кровать ртуть

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