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Изоляция России обернется «катастрофой». Миллиардер Мордашов раскритиковал разговоры об автаркии
18 Января 2021 371 4 Экономика
«Полной катастрофой» может закончиться экономическая изоляция России, предупредил один из самых богатых людей страны Алексей Мордашов. По словам бизнесмена, чье состояние Forbes оценивает в 16,5 млрд долларов, если Россия лишится экспорта и импорта, ее экономика сократится вдвое. Согласно данным за 2019 год, российская экономика держится в основном на экспорте нефти, нефтепродуктов и газа – они обеспечивают 67% экспорта, а доходы от них оплачивают 60% импорта, в том числе закупку критически важных «машин и оборудования».
Искусственные разговоры про автаркию
- Россия «осень сильно зависит от экспорта-импорта» и ее экономика может «физически встать», если страна перестанет торговать с внешним миром. «Поэтому все разговоры про автаркию, про изоляцию страны – они очень искусственные, практически это невозможно», – заявил на Гайдаровском форуме председатель совета директоров «Северстали» и основной владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов.
- «Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем», – цитирует Мордашова РБК. Бизнесмен подчеркнул, что российская экономика тесно интегрирована в мировую и половина федерального бюджета зависит от поступлений доходов от нефтегазового сектора (в 2020 году около трети).
- Нефтегазовая промышленность, машиностроение и металлургия «просто остановятся», если Россия не сможет торговать с внешним миром, предупредил Мордашов. По его оценке, не менее 50% ВВП России связаны с внешней торговли. Не менее важен и импорт – россияне предпочитают покупать импортные товары и не представляют жизни без «Кока-колы» или иномарки, считает бизнесмен.
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- Согласно данным за 2019 год, Россия заработала на экспорте 419,8 млрд долларов, а на импорт потратила 254 млрд. Нефть и газ принесли стране 67% экспортных доходов. Около 60% экспортных доходов пошли на оплату импорта, в том числе на закупку «машин и оборудования» для промышленности. Полной статистики за 2020 год до сих пор нет, но за 9 месяцев экспорт обрушился на 24% (234,9 млрд долларов), а импорт упал на 7% (170 млрд).
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Не встанем! А ВСТАНЕТ НАРОД и опять будет плановая экономика Социалистического государства!
закрытие РФ происходит не от хорошей жизни, а из за отсутствия способности поддерживать общепринятые человеческие ценности. она слабеет, продавать нечего, а покупать не на что.
Ты лучи самной нешути
в квартиру заходят ремонтники внезапно пропавшего интернета и кидают под кровать ртуть