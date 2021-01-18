Изоляция России обернется «катастрофой». Миллиардер Мордашов раскритиковал разговоры об автаркии 371 4 Экономика

«Полной катастрофой» может закончиться экономическая изоляция России, предупредил один из самых богатых людей страны Алексей Мордашов. По словам бизнесмена, чье состояние Forbes оценивает в 16,5 млрд долларов, если Россия лишится экспорта и импорта, ее экономика сократится вдвое. Согласно данным за 2019 год, российская экономика держится в основном на экспорте нефти, нефтепродуктов и газа – они обеспечивают 67% экспорта, а доходы от них оплачивают 60% импорта, в том числе закупку критически важных «машин и оборудования».