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Избыток сахара может способствовать заболеванию печени у детей

7 Апреля 2021 187 0 Наука и технологии
Избыток сахара может способствовать заболеванию печени у детей

Глобальный рост неалкогольной жировой болезни печени среди детей высветил необходимость понимания потенциальной причины этой растущей тенденции.

Глобальный рост неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) в педиатрической популяции обозначил необходимость понимания потенциальной причины этой растущей тенденции, сообщают исследователи из Университета штата Аризона и Исследовательского института трансляционной геномики (TGen), филиал City of Hope.

«Распространенность жировой болезни печени увеличивается не только у взрослых, но и у детей», - говорит старший автор исследования Джоанна ДиСтефано, доктор философии, профессор и руководитель отдела диабета и фибротических заболеваний TGen. «Как и диабет 2 типа, НАЖБП раньше считалась болезнью, которая развивалась только во взрослом возрасте, но теперь это не так».

Согласно данным, более 1 из 10 детей в Соединенных Штатах страдают НАЖБП, что делает ее наиболее распространенным хроническим заболеванием печени среди населения. Известно, что НАЖБП приводит к неалкогольному стеатогепатиту (НАСГ), который является хроническим заболеванием, вызывающим серьезные заболевания, трансплантацию печени и даже смерть. В настоящее время известными факторами риска НАЖБП являются ожирение и семейный анамнез.

Основываясь на данных, было обнаружено, что НАЖБП связана с отсутствием физических упражнений и чрезмерным потреблением сахарозы, более известной как столовый сахар. Сахароза состоит как из фруктозы, так и из глюкозы. Хотя оба компонента естественным образом содержатся в цельных продуктах, они также используются в качестве добавок в обработанных пищевых продуктах.

В предыдущем исследовании, проведенном ДиСтефано, она обнаружила, что фруктоза, которая превращается печенью в глюкозу, чтобы организм мог использовать ее для получения энергии, увеличивает экспрессию генов, изменяет правильную функцию клеток и приводит к заболеванию печени.

В связи с этим предварительным выводом исследователи сосредоточили свое внимание в обзоре на оценке связи между чрезмерным потреблением фруктозы и возникновении НАЖБП у детей, а также на изучении потенциальных вмешательств, ограничивающих фруктозу, и идентификации связанных метаболических биомаркеров.

Результаты обзора показали, что ограничение чрезмерного потребления добавленных сахаров у молодежи может быть важной целью снижения риска НАЖБП. Однако исследователи также отметили, что диагностика НАЖБП остается сложной задачей, поскольку нет явных симптомов заболевания, а существующие биомаркеры не обеспечивают высокоточной основы для оценки.

Кроме того, НАЖБП чаще всего подозревают у детей, страдающих ожирением, с аномальными ферментами печени на основе их образцов крови, но это необходимо подтвердить с помощью дополнительных анализов. Кроме того, современные методы оценки с использованием передовых методов визуализации не позволяют адекватно дифференцировать спектр НАЖБП, и для диагностики НАСГ по-прежнему требуется биопсия.

«Мы надеемся разработать более совершенные инструменты, которые помогут клиницистам решить, какие дети нуждаются в сложном обследовании, а какие нет», - сказал автор Габриэль Шайби, доктор философии, директор Центра пропаганды здоровья и профилактики заболеваний при Медицинском колледже Эдсона. «Получив более точное представление о диагнозе и тяжести заболевания, мы получим более индивидуальный подход к лечению, при котором одни дети будут хорошо реагировать на диету и упражнения, а другим может потребоваться более агрессивное вмешательство».

Однако Шайби также отметил, что это исследование может помочь в дальнейшем выявлении геномных биомаркеров, которые отслеживают изменения в здоровье печени. Эта идентификация может потенциально прояснить молекулярные механизмы, лежащие в основе риска НАЖБП у детей из группы наибольшего риска.

В настоящее время исследователи объяснили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять краткосрочные и долгосрочные эффекты высокого потребления фруктозы в отношении растущего числа детей с НАЖБП. Но пока они отметили, что данные демонстрируют, что усилия по сокращению глобального потребления добавленных сахаров приведут к положительному влиянию на здоровье детей из-за их относительной простоты как метода снижения риска, пишет EurekAlert.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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