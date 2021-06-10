Избавляться от рублей посоветовал крупный европейский банк 374 0 Экономика

Рубль укрепляется с ноября 2020 года и уже достиг уровня 72-73 рубля за доллар. Это весьма «привлекательно», чтобы сформировать позицию в валюте, считают в нидерландском банке ING. В ближайшее время рубль может ослабнуть под влиянием дивидендного сезона и растущего импорта. В то же время иностранные банки сократили ставки на укрепления рубля с 15 до 8 млрд долларов.