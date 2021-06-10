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Избавляться от рублей посоветовал крупный европейский банк

10 Июня 2021 374 0 Экономика

Рубль укрепляется с ноября 2020 года и уже достиг уровня 72-73 рубля за доллар. Это весьма «привлекательно», чтобы сформировать позицию в валюте, считают в нидерландском банке ING. В ближайшее время рубль может ослабнуть под влиянием дивидендного сезона и растущего импорта. В то же время иностранные банки сократили ставки на укрепления рубля с 15 до 8 млрд долларов.

Время покупать доллары

  • Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что настало время покупать валюту. Текущий курс в 72-73 рубля за доллар привлекателен для пополнения валютных сбережений.
  • С одной стороны, рубль поддерживают высокие цены на нефть, а также перспектива увеличения экспорта России после смягчения соглашения ОПЕК+. На укрепление рубля играют закрытые границы в Турцию и Египет, за счет чего снижается вывоз валюты. Наконец, Центробанк намерен ужесточать денежно-кредитную политику, что будет играть в пользу российской валюты.
  • С другой стороны, рубль может ослаблять растущий импорт в Россию, который требует больше валюты (в апреле импорт подскочил на 49%). Также есть опасения по поводу дивидендного сезона – компании должны выплатить 7 млрд долларов иностранным акционерам, которые конвертируют рубли на доллары на бирже. Помимо этого остается высоким отток капитала – с января по май из России было выведено 24,6 млрд долларов, а приток составил 35,8 млрд.

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  • Факторы, играющие на понижение рубля, могут остановить его укрепление на границе 72-73 рубля за доллар. Более того, в ноябре 2020 года, когда рубль начал расти, иностранные банки стали ставить деньги на укрепление российской валюты. В марте длинные позиции на его рост достигали 15 млрд долларов, но снизились к маю до 8 млрд, что может говорить об исчерпании потенциала роста.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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