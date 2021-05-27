Из России уходит главный партнер «Газпрома» в Германии
27 Мая 2021 381 0 Экономика
Немецкий энергетический концерн Uniper решил распродать российские активы и покинуть страну. В собственности у компании пять газовых и угольных электростанций мощностью 11,2 гигаватт, которые покрывают 4% потребностей России в электроэнергии. На решение партнера «Газпрома» уйти из России повлияло стремление сократить выбросы, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Немецкий бизнес продолжает уходить
- Источники агентства Reuters сообщают, что один из крупнейших немецких энергоконцернов, который является главным покупателем российского газа в Германии – компания Uniper собирается распродать свои активы в России.
- Дочерняя компания Uniper в стране владеет пятью газовыми и угольными электростанциями мощностью 11,2 гигаватт. В общей сложности они покрывают 4% от всего объема потребления электроэнергии в стране. Однако немецкий концерн собирается следовать плану по сокращению выбросов парниковых газов, поэтому вынужден отказаться от бизнеса в России.
- Пока Uniper не удалось договориться о цене с «ИнтерРАО» и компания находится в поиске других покупателей. Но принципиальное решение принято и не будет меняться. По словам источника Reuters, вопрос не в том, состоится ли сделка, вопрос – когда она произойдет.
- План компании предполагает закрытие к 2025 году большинства немецких угольных электростанций и переход к углеродной нейтральности к 2050 году. План отчасти продиктован крупнейшим акционером Uniper – финской Fortum. Более того, в последнем полугодовом отчете за 2020 год Uniper отмечала, что испытывает проблемы с ресурсами и производительностью труда в России.
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- Концерн Unpier входит в число европейских инвесторов газопровода «Северный поток-2». Он строит его вместе с «Газпромом», французской Engie, германской Wintershall Dea, австрийской OMV и британской Shell. С 2016 года Uniper, возникшая в результате разделения E.on на две части, является крупнейшим немецким импортером российского газа, а также совладельцем «Северного потока».
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