Из России уходит главный партнер «Газпрома» в Германии 381 0 Экономика

Немецкий энергетический концерн Uniper решил распродать российские активы и покинуть страну. В собственности у компании пять газовых и угольных электростанций мощностью 11,2 гигаватт, которые покрывают 4% потребностей России в электроэнергии. На решение партнера «Газпрома» уйти из России повлияло стремление сократить выбросы, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.