Из худших в лучшие. Рублю предсказывают рекордное укрепление в 2021 году 201 0 Экономика

Рубль девальвировался на 25% к доллару с начала 2020 года и стал одной из худших среди валют развивающихся стран. Однако 2021 год может все изменить, уверены опрошенные Bloomberg инвесторы. Рубль уверено восстановился до 73 руб. за доллар в декабре и не собирается останавливаться – в следующем году его видят лидером роста среди мировых валют.