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Из худших в лучшие. Рублю предсказывают рекордное укрепление в 2021 году
11 Декабря 2020 201 0 Экономика
Рубль девальвировался на 25% к доллару с начала 2020 года и стал одной из худших среди валют развивающихся стран. Однако 2021 год может все изменить, уверены опрошенные Bloomberg инвесторы. Рубль уверено восстановился до 73 руб. за доллар в декабре и не собирается останавливаться – в следующем году его видят лидером роста среди мировых валют.
Рубль путешествует из грязи в князи
- Если 2020 год был годом падения для рубля, то 2021 год может стать годом уверенного роста. Так считают 63 инвестора, стратега и трейдера, которых опросил Bloomberg. Они включают рубль в топ-3 валют с наибольшим потенциалом роста. Российская валюта замыкает тройку следом за мексиканским песо и китайским юанем.
- Цепочка, которая приведет к росту рубля, начинается с массовой вакцинации. Успех в борьбе с коронавирусом оживит развивающиеся рынки и приведет к резкому восстановлению экономик. В это время в США ожидается беспрецедентный дефицит бюджета и агрессивная денежно-кредитная политика. Эта связка ослабит доллар, и инвесторы начнут искать более доходные активы в развивающихся странах.
- Ослабевающий доллар и приток инвестиций на российский рынок приведут к укреплению рубля. Также инвесторы будут вкладывать во фьючерсные нефтяные контракты, чтобы спасти средства от обесценения. Это подтолкнет вверх котировки нефти (они уже достигли 50 долларов за баррель), что послужит дополнительным стимулом для роста курса рубля.
- Российскую валюту называли одной из худших в мире, когда осенью ее курс упал до 80 руб. за доллар. В начале зимы рубль уже укрепился до 73 руб. за доллар. Однако российскому правительству крепкий рубль не выгоден – ослабление курса на 1 руб. к доллару дает бюджету дополнительные доходы от экспорта нефти в 120-140 млрд руб.
- Дефицит бюджета в 2021 году составит 2,7 трлн руб. Минфину при этом необходимо занять 3,7 трлн руб., поскольку еще 1,2 трлн руб. нужно будет выплатить по предыдущим долгам. Укрепление рубля на 15 руб. по отношению к доллару – до 63 руб. за доллар лишит бюджет 2 трлн руб. Поэтому ЦБ собирается меньше поддерживать рубль в 2021 году и таким образом держать его на приемлемом для правительства уровне.
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