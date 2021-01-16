Исследователи расшифровали эволюцию кайманов и аллигаторов

Аллигаторы и кайманы тесно связаны между собой, но их эволюционная история сложна. И поскольку эти две группы выглядят очень похожими, распутывание их развивающихся отношений во времени и пространстве оказалось особенно трудным для палеонтологов.

Найденная в Северной Америке окаменелость дала ученым представление об истории семейства Alligatoridae, группы крокодилов, в которую входят аллигаторы и кайманы. Окаменелость, частичный череп, была первоначально обнаружена в 2010 году на раскопках в Дальнем Западе Техаса, горном районе пустыни Чиуауа.

Дальний Запад Техаса, или Транс-Пекос Техас, является домом для того, что известно как формация Кладбище Дьявола. Это геологическое образование, сохранившее окаменелости второй половины эоцена, примерно от 48,9 млн лет до 33,9 млн лет назад.

«Кладбище Дьявола представляет собой уникальное окно в эволюцию позвоночных в Северной Америке в среднем и позднем эоцене», - сказал соавтор исследования Крис Кирк, палеонтолог из Техасского университета в Остине. «Существует множество вымерших видов, которые известны только с Кладбища Дьявола, в том числе несколько приматов, грызунов, ящериц, а теперь и этот новый ископаемый кайман».

После раскопок ученые установили, что череп принадлежал родственнику, наиболее близкому к аллигаторам. Но их первоначальная догадка быстро уступила место сомнениям.

«Когда вы находитесь на ранней стадии диверсификации групп, их особенности не так различимы», - сказала ведущий автор Мишель Стокер, доцент кафедры позвоночных в Технологическом университете Вирджинии. «Было труднее сказать, связана ли находка более тесным родством с кайманами или аллигаторами, потому что эти двое уже действительно тесно связаны. И различия между ними неуловимы, особенно на ранних этапах их эволюционной истории».

Вернувшись в лабораторию, исследователи точно измерили форму черепной коробки, той части черепа, которая охватывает и защищает мозг. Головные кости уникальны для каждого вида, что делает их идеальными для различения древних родословных.

Проанализировав черепную коробку, исследователи определили, что окаменелость действительно принадлежала древнему виду кайманов. Используя радиометрическое датирование, биохронологию и биостратиграфию, исследователи измерили возраст животных, обнаруженных в слоях выше и ниже древнего каймана. Они определили, что останкам предка каймана 42 млн лет.

Открытие каймана подтвердило степень изменения климата Северной Америки и всей планеты в течение эоцена.

«Присутствие ископаемого каймана на Кладбище Дьявола, далеко к северу от того места, где кайманы встречаются сегодня, действительно кое-что говорит о том, насколько отличался климат Западного Техаса в среднем эоцене», - сказал Кирк.

Исследования показывают, что кайманы добрались до северной Канады в период сильного глобального потепления. Но между 33,9 млн лет назад и 23 млн лет назад климатические тенденции Земли изменились, и плантации начали охлаждаться. В результате кайманы отступили к экватору. Сегодня кайманы встречаются только в Центральной и Южной Америке. В Северной Америке остаются только аллигаторы.

Ученые надеются, что в ходе будущих раскопок будет обнаружен более полный скелет и больше примеров кайманов эоцена, пишет UPI.