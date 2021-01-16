Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ЯНВ, 03:46 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 ЯНВ, 03:46 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Исследователи расшифровали эволюцию кайманов и аллигаторов

16 Января 2021 47 0 Наука и технологии
Исследователи расшифровали эволюцию кайманов и аллигаторов

Аллигаторы и кайманы тесно связаны между собой, но их эволюционная история сложна. И поскольку эти две группы выглядят очень похожими, распутывание их развивающихся отношений во времени и пространстве оказалось особенно трудным для палеонтологов.

Найденная в Северной Америке окаменелость дала ученым представление об истории семейства Alligatoridae, группы крокодилов, в которую входят аллигаторы и кайманы. Окаменелость, частичный череп, была первоначально обнаружена в 2010 году на раскопках в Дальнем Западе Техаса, горном районе пустыни Чиуауа.

Дальний Запад Техаса, или Транс-Пекос Техас, является домом для того, что известно как формация Кладбище Дьявола. Это геологическое образование, сохранившее окаменелости второй половины эоцена, примерно от 48,9 млн лет до 33,9 млн лет назад.

«Кладбище Дьявола представляет собой уникальное окно в эволюцию позвоночных в Северной Америке в среднем и позднем эоцене», - сказал соавтор исследования Крис Кирк, палеонтолог из Техасского университета в Остине. «Существует множество вымерших видов, которые известны только с Кладбища Дьявола, в том числе несколько приматов, грызунов, ящериц, а теперь и этот новый ископаемый кайман».

После раскопок ученые установили, что череп принадлежал родственнику, наиболее близкому к аллигаторам. Но их первоначальная догадка быстро уступила место сомнениям.

«Когда вы находитесь на ранней стадии диверсификации групп, их особенности не так различимы», - сказала ведущий автор Мишель Стокер, доцент кафедры позвоночных в Технологическом университете Вирджинии. «Было труднее сказать, связана ли находка более тесным родством с кайманами или аллигаторами, потому что эти двое уже действительно тесно связаны. И различия между ними неуловимы, особенно на ранних этапах их эволюционной истории».

Вернувшись в лабораторию, исследователи точно измерили форму черепной коробки, той части черепа, которая охватывает и защищает мозг. Головные кости уникальны для каждого вида, что делает их идеальными для различения древних родословных.

Проанализировав черепную коробку, исследователи определили, что окаменелость действительно принадлежала древнему виду кайманов. Используя радиометрическое датирование, биохронологию и биостратиграфию, исследователи измерили возраст животных, обнаруженных в слоях выше и ниже древнего каймана. Они определили, что останкам предка каймана 42 млн лет.

Открытие каймана подтвердило степень изменения климата Северной Америки и всей планеты в течение эоцена.

«Присутствие ископаемого каймана на Кладбище Дьявола, далеко к северу от того места, где кайманы встречаются сегодня, действительно кое-что говорит о том, насколько отличался климат Западного Техаса в среднем эоцене», - сказал Кирк.

Исследования показывают, что кайманы добрались до северной Канады в период сильного глобального потепления. Но между 33,9 млн лет назад и 23 млн лет назад климатические тенденции Земли изменились, и плантации начали охлаждаться. В результате кайманы отступили к экватору. Сегодня кайманы встречаются только в Центральной и Южной Америке. В Северной Америке остаются только аллигаторы.

Ученые надеются, что в ходе будущих раскопок будет обнаружен более полный скелет и больше примеров кайманов эоцена, пишет UPI.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Набиуллина предрекла крах США и Европе из-за их финансовой политики

Набиуллина предрекла крах США и Европе из-за их финансовой политики
Экономика 3

Рублю не дают укрепиться ниже 73 за доллар. Крупные игроки скупают валюту

Рублю не дают укрепиться ниже 73 за доллар. Крупные игроки скупают валюту
Экономика

«Никаких изменений». Кудрин выступил против освобождения низких зарплат от налогов

«Никаких изменений». Кудрин выступил против освобождения низких зарплат от налогов
Экономика

Достройку «Северного потока-2» отложили на неопределенный срок

Достройку «Северного потока-2» отложили на неопределенный срок
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области

Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области

Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника

Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника

Новости дня

15 ЯНВ, 19:50 В Минпросвещения РФ прокомментировали досрочное завершение учебного года В Минпросвещения РФ прокомментировали досрочное завершение учебного года
Премьер РФ назначил новых членов кабмина
Премьер РФ назначил новых членов кабмина
15 ЯНВ, 19:33 Кудрин: в России началась третья волна COVID-19 Кудрин: в России началась третья волна COVID-19
15 ЯНВ, 17:33 РФ начала выход из ДОН РФ начала выход из ДОН
15 ЯНВ, 17:00 США могут отказаться от санкций против "Северного потока-2" США могут отказаться от санкций против "Северного потока-2"
15 ЯНВ, 14:03 В РФ отменили ЕГЭ по математике базового уровня В РФ отменили ЕГЭ по математике базового уровня
15 ЯНВ, 13:47 Мурашко призвал вакцинированных от COVID-19 россиян носить маски Мурашко призвал вакцинированных от COVID-19 россиян носить маски
Школьники Москвы вернутся на учебу в школы с 18 января
Школьники Москвы вернутся на учебу в школы с 18 января
15 ЯНВ, 12:08 Число зараженных COVID-19 в РФ превысило 3,5 млн человек Число зараженных COVID-19 в РФ превысило 3,5 млн человек

Узнай, страна!

00:18 Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15 ЯНВ, 20:47 Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника
15 ЯНВ, 18:50 В Подмосковье собрали более 30 млн штук перепелиных яиц В Подмосковье собрали более 30 млн штук перепелиных яиц
15 ЯНВ, 16:06 В 2021 году систему закупок ждут новые изменения В 2021 году систему закупок ждут новые изменения
15 ЯНВ, 01:31 Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области
14 ЯНВ, 16:51 Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14 ЯНВ, 06:26 Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь
13 ЯНВ, 20:11 В Хакасии начинают переработку новогодних елок В Хакасии начинают переработку новогодних елок
13 ЯНВ, 18:24 Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию
13 ЯНВ, 17:37 Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter