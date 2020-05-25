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Инвестировать или отправиться в отпуск. Как предпочитают тратить деньги разные поколения россиян

25 Мая 2020 356 0 Общество
Инвестировать или отправиться в отпуск. Как предпочитают тратить деньги разные поколения россиян
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Миллениалы, поколение Х, бэби-бумеры - все это россияне. Они отличаются не только возрастом, но и отношением к жизни, экономике, политике, обучению, культуре и искусству и, конечно, к деньгам. Так как же тратят деньги разные поколения россиян?

  • По данным БКС брокер каждое поколение имеет собственный подход к распределению денежных потоков, по разному принимает решение какая часть денег будет потрачена на текущие нужды, а какую часть доходов нужно отложить на "черный день" или инвестировать. 
  • Так, поколение миллениалов или поколение Y, к которым относятся россияне рожденные в период с 1980 по 2000 годы, иногда называют "поколением Питера Пэна" из-за того, что многие его представители не спешат взрослеть. Миллениалы оценивают счастье впечатлениями, поэтому предпочитают тратить деньги на развлечения и путешествия, совершая по 3-4 поездки в год. Планируют выйти на пенсию до 65 лет, а прожить до 100, мечтая закончить работу до 40 лет и жить на пассивный доход.
  • При этом 88% россиян из поколения Y имеют кредиты, отдавая на оплату кредитных обязательств 17% от дохода. У 46% представителей поколения оформлен автокредит, а 39% оплачивают кредит на обучение. 50-75% от дохода миллениалы инвестируют, но предпочитают простые инвестиции, вкладывая в индексные и биржевые инвестиционные фонды, а также активно покупают криптовалюту. Главная цель миллениалов - выплатить кредиты.
  • Представители поколение X рождены в период с 1964 по 1980 годы, они ценят стабильность и роскошь, а их приоритетом в жизни является финансовое благополучие. Они стремятся жить и путешествовать с комфортом, хотят быть владельцами движимого и недвижимого имущества, чаще других покупают брендовые вещи и тратят больше всех других полколений. Самыми большими статьями расходов являются траты на продукты, товары для дома и здоровья. 
  • Россияне поколения Х активно работают и строят карьеру, путешествуют мало, а в поездке предпочитают тратить деньги на дорогой отель, ресторан и билеты бизнес-класса, чем на развлечения и впечатления. Активно берут кредиты, предпочитают инвестировать в новые технологии, искусственный интеллект и ценные бумаги крупных проверенных компаний, а главной целью считаю необходимость как можно больше заработать.
  • Бэби-бумеры родились и выросли в СССР. Это россияне рожденные в период с 1945 по 1964 годы. Они привыкли много работать, мало тратить и обязательно делают накопления. Ставят перед собой большие цели, а общественные интересы считают важнее личных. В силу возраста тратят порядка 9,5% зарплаты на лекарства, а самой лучшей инвестицией считают покупку недвижимости. 
  • Представители бэби-бумеров копят больше, чем все другие поколения россиян, откладывая на накопления около 16% от дохода. А вот инвестируют мало, но если вкладывают деньги, то не меняют источник инвестиций даже во время кризисных потрясений. Они ценят индивидуальный подход, а в инвестициях предпочитают пользоваться советами родственников и знакомых. Их главная цель - накопление.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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