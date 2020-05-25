Инвестировать или отправиться в отпуск. Как предпочитают тратить деньги разные поколения россиян 356 0 Общество img_copyright

Миллениалы, поколение Х, бэби-бумеры - все это россияне. Они отличаются не только возрастом, но и отношением к жизни, экономике, политике, обучению, культуре и искусству и, конечно, к деньгам. Так как же тратят деньги разные поколения россиян?