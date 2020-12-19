Инфляция победила. Дешевых денег в России не будет

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 18 декабря, вышла на пресс-конференцию к журналистам с брошью в виде снегиря. Она объявила о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% в третий раз подряд, а яркая деталь ее костюма послужила символическим комментарием к принятому решению – руководство Центробанка приготовилось к длительной заморозке денежно-кредитной политики. Это означает, что ключевая ставка не будет снижена в ближайшее время и экономика, нуждающаяся в кредитах под низкий процент, не получит «дешевых» денег для восстановления. Причиной этому послужила разогнавшаяся инфляция – ЦБ потерял над ней контроль, допустив рост цен на 5% к концу года.

Набиуллина заморозила ставку

На заседании Совета директоров 18 декабря Центробанк в третий раз подряд отказался менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 4,25% годовых. Более того, из протокола по итогам совещания была изъята формулировка о возможном снижении ставки в ближайшем будущем. С июля месяца она служила обещанием поддержки экономики доступными кредитами и подпитывала ожидания правительства и крупных госкомпаний.

Причиной такого решения в пресс-релизе названа инфляция, которая выросла до 4,4% в декабре, а к концу года может достигнуть почти 5% – 4,9% (продуктовая инфляция разогналась еще сильнее). Сам ЦБ ожидал, что ему удастся сдержать рост цен в пределах 4,3%. Но регулятору помешали «разовые проинфляционные факторы», а также «произошедшее ранее ослабление рубля».

Именно девальвация рубля на 25% и стала основным двигателем цен. Однако ЦБ не берет на себя ответственность за обесценение национальной валюты – все дело в геополитическом факторе.

Теперь и граждане и бизнес ждут дальнейшего повышения стоимости товаров. Более того, ЦБ говорит об «ограничении со стороны предложения», подразумевая, очевидно, продолжающееся сокращение экономики и производства.

Так, например, Набиуллина жестко раскритиковала правительство за попытки регулировать цены на продукты – инфляция снизится всего на 0,1%, зато в качестве негативного эффекта страна получит «законсервированный» дисбаланс спроса и предложения. Под этим подразумевается, что производители перестанут инвестировать в производство, предложение будет ограничено и цены из-за дефицита пойдут вверх.

Однако ЦБ рассчитывает, что меры правительства будут временными, а инфляция, достигнув пика в январе, снизится до цели регулятора в 4%. В связи с этим Набиуллина отметила, что пересматривать прогноз по инфляции в ЦБ не будут, но начнут принимать меря для того, чтобы она вернулась к прогнозной величине.

Правда, единственный инструмент управления ценами в руках регулятора – ключевая ставка, которая и была «заморожена» на неопределенный срок.

Фактически решение ЦБ означает прекращение фазы смягчения денежно-кредитной политики, длившейся почти 6 лет – с февраля 2015 года по март 2018 года. За это время ставка упала с 17% до 7,25% годовых. Последний раз ЦБ снизил ее в июле 2020 года – до 4,25%. Ниже она была только в Российской Империи – 4%.

Все говорит о том, что в начале восстановления в 2021 году экономика России не получит поддержку в виде более низкой ставки – до следующего заседания Совета директоров ЦБ на пиджаке Набиуллиной будет зимовать брошка в виде снегиря.