Индия отказалась от производства «Калашникова». Переходит на оружие США 948 1 Экономика img_copyright

Индия сворачивает совместные проекты с Россией в области производства вооружений. Крупнейший покупатель российского оружия в Азии отказался от совместного предприятия по выпуску «Калашникова» (АК-203), которое предполагалось запустить в городе Корва. Россия была согласна передать все технологии Индии, но переговоры зашли в тупик. Одна из причин – высокая цена контракта.