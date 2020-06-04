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Индия отказалась от производства «Калашникова». Переходит на оружие США

4 Июня 2020 948 1 Экономика
Индия отказалась от производства «Калашникова». Переходит на оружие США
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Индия сворачивает совместные проекты с Россией в области производства вооружений. Крупнейший покупатель российского оружия в Азии отказался от совместного предприятия по выпуску «Калашникова» (АК-203), которое предполагалось запустить в городе Корва. Россия была согласна передать все технологии Индии, но переговоры зашли в тупик. Одна из причин – высокая цена контракта.

Российское не нужно

  • По информации The Economic Times, совместное предприятие России и Индии по производству автоматов «Калашникова» (АК-203) не состоится. Проект предполагал полную локализацию, выпуск 70 тыс. винтовок в год и передачу индийской стороне всех технических нюансов оружия.
  • Не устроила Индию цена, которую запросила Москва. Переговоры все еще идут, но шансы на успех невелики, говорят источники издания. Обсуждение проекта происходило последний год. Президент Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди договорились о заводе еще весной 2019 года, но с тех пор выйти на финальную договоренность так и не удалось.
  • Индия должна была стать первой зарубежной страной, которая начнет производство «двухсотой» серии «Калашникова». Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России в феврале отмечала, что первая партия индийских АК-203 может появиться уже в 2020 году.
  • Отношения России и Индии в области вооружения в последнее время не складываются. Индия недавно заморозила совместный с Россией проект по разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57. Отвергла индийская сторона и предложение России построить завод по производству вертолетов «Ка». Наконец, Индия отказалась покупать у России комплексы С-400.
  • Индия постепенно сворачивает сотрудничество с Россией и переходит на закупку вооружения из США. В феврале 2020 года Индия заключила соглашение с американцами на 3,5 млрд долларов о поставке шести ударных вертолетов АН-64Е Apache, 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk и ракеты для них.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:52 5 0
хрен Иванов:

нам по хрену

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