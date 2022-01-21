«И Россия, и Украина тепло относятся»: Эрдоган готов разрешить конфликт
21 Января 2022 1140 1 Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган решил примерить роль миротворца и помочь в разрешении конфликта России и Украины. В Москве и Киеве одобрили идею посредничества Эрдогана между сторонами. Сначала турецкий президент посетит Киев в феврале, а потом он рассчитывает на переговоры Путина и Зеленского в Анкаре. Также в Турции может пройти новая встреча Минской группы ОБСЕ по Донбассу.
Эрдоган предложил посредничество
- Турция во главе с Реджепом Эрдоганом решила вмешаться в конфликт России и Украины и предложила свое посредничество в урегулировании разногласий. «Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной», – заявил на днях официальный представитель президента Эрдогана Ибрагим Калын.
- Стала известна реакция Москвы и Киева на это предложение: стороны «открыты к идее» посредничества Турции, пишет Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники. «И Россия, и Украина тепло относятся к посредничеству Турции», – приводит агентство слова своего собеседника.
- Турция предложила перенести из Минска в Стамбул центр переговоров и провести там новую встречу Минской группы ОБСЕ по Донбассу. Точных дат нет, но турецкие дипломаты рассчитывают на участие представителей России, Украины, Минской группы ОБСЕ и ДНР и ЛНР. В Турции уже говорят, что встречи в таком формате будут «частыми».
- «Психология войны в регионе расстраивает нас как страну со связями на обеих сторонах. Мы желаем свести мистера Путина с мистером Зеленским вместе как можно скорее», – заявил Эрдоган, объясняя мотивы своего решения стать посредником в конфликте. В рамках своей новой роли президент Турции посетит Киев в начале февраля, где переговорит с Владимиром Зеленским.
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- В Кремле приветствовали предложение помощи Турцией. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, если Турция сможет сподвигнуть Украину к «выполнению ранее взятых договоренностей и обязательств», то в Москве это будут только приветствовать. На Украине также одобрили идею Эрдогана. Предложение Турции продуманно и у него есть потенциал, отметил советник руководителя офиса президента страны Михаил Подоляк.
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Свой острый ятаган, Редже́п Тайи́п Эрдога́н где хранит? Рифма получается.