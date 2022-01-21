«И Россия, и Украина тепло относятся»: Эрдоган готов разрешить конфликт 1140 1 Политика

Президент Турции Реджеп Эрдоган решил примерить роль миротворца и помочь в разрешении конфликта России и Украины. В Москве и Киеве одобрили идею посредничества Эрдогана между сторонами. Сначала турецкий президент посетит Киев в феврале, а потом он рассчитывает на переговоры Путина и Зеленского в Анкаре. Также в Турции может пройти новая встреча Минской группы ОБСЕ по Донбассу.