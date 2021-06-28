Хлеб может подорожать в России из-за нового ГОСТа
28 Июня 2021 422 0 Экономика
Новый ГОСТ, разработанный властями для выпечки хлеба в России, может лишить россиян льготного НДС в 10%. Если он будет принят, россиянам придется платить 20% государству в виде налога за покупку хлеба. Власти заявляют, что они заботятся о россиянах и новым ГОСТом не дадут ввести «в заблуждение покупателей». Показательно, что консультаций с хлебопекарнями чиновники не проводили.
Хлеб может стать дороже благодаря заботе властей
- Власти создали условие для резкого роста цен на хлеб – разработали новый ГОСТ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Российского союза пекарей. Обновленные стандарты увеличат нагрузку на отрасль на 22,4 млрд руб., подсчитали ее представители. Это неизбежно приведет к росту цен на самый необходимый продукт.
- Пекари обратились к главе технической комиссии №003 при Евразийском совете по стандартизации метрологии и сертификации, а также куратору создания нового ГОСТа Марине Костюченко. Главная проблема, как считают пекари, новые формулировки в ГОСТе.
- Так, например, термин «хлебопекарная продукция» трактуется и как «продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты». Но в Налоговом кодексе нет таких определений, а значит, это лишает часть продукции льготного НДС в 10% (обычный НДС составляет 20% – президент Владимир Путин повысил его с 18% в 2019 году для финансирования «национальных проектов»).
- По мнению Костюченко, гост нужно менять из-за появления «новых видов продукции, потребительские характеристики которой значительно отличаются от традиционного хлеба», а потому, как она утверждает, эти продукты «могут вводить в заблуждение покупателей». Новый стандарт защитит традиционных производителей, считает чиновница.
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- В Российском союзе пекарей не спорят, что ГОСТ нужно менять, поскольку за 30 лет появилось много новых продуктов. Однако для начала чиновникам нужно было проконсультироваться с представителями отрасли. Текущий проект неприемлем с точки зрения практического применения. Он требует пересмотра технических документов и изменения маркировки на упаковке продуктов, отмечает исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.
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