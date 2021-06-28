Хлеб может подорожать в России из-за нового ГОСТа 422 0 Экономика

Новый ГОСТ, разработанный властями для выпечки хлеба в России, может лишить россиян льготного НДС в 10%. Если он будет принят, россиянам придется платить 20% государству в виде налога за покупку хлеба. Власти заявляют, что они заботятся о россиянах и новым ГОСТом не дадут ввести «в заблуждение покупателей». Показательно, что консультаций с хлебопекарнями чиновники не проводили.