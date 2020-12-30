Греф предупредил об остановке строительства дорог, школ и больниц 207 0 Экономика

Глава Сбербанка предупредил правительство о рисках ограничения софинансирования концессий со стороны государства. Минэкономразвития готовит поправки в закон о концессиях, чтобы ограничить финансовое участие государства в проектах 80% всех инвестиционных и эксплуатационных расходов частного инвестора. По мнению Германа Грефа, это окажет «существенное негативное влияние» на заключение концессионных соглашений и привлечение инвестиций в «комплекс инфраструктурных проектов».