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Греф предупредил об остановке строительства дорог, школ и больниц
30 Декабря 2020 207 0 Экономика
Глава Сбербанка предупредил правительство о рисках ограничения софинансирования концессий со стороны государства. Минэкономразвития готовит поправки в закон о концессиях, чтобы ограничить финансовое участие государства в проектах 80% всех инвестиционных и эксплуатационных расходов частного инвестора. По мнению Германа Грефа, это окажет «существенное негативное влияние» на заключение концессионных соглашений и привлечение инвестиций в «комплекс инфраструктурных проектов».
Греф против поправок в закон о концессиях
- Глава Сбербанка Герман Греф направил в правительство и Совет Федерации письмо, в котором выступил против поправок в закон о концессиях, пишет VTimes. Греф предупреждает, что если власти ограничат вложения государства по концессионным соглашениям 80% всех инвестиций и эксплуатационных расходов самих инвесторов, то это окажет «существенное негативное влияние на заключение и исполнение концессионных соглашений».
- В итоге невозможными окажутся проекты, в которых коммерческая выручка от эксплуатации объекта минимальна или вообще отсутствует. Греф относит к таким проектам бесплатные автомобильные дороги, образовательные учреждения, объекты здравоохранения и благоустройство городов. Государство потеряет 150 млрд руб. инвестиций в год, ссылается Греф на подсчеты его экспертов.
- Смысл поправок, над которыми работает Минэкономразвития, – разграничить концессии и госзаказ. ФАС еще в 2017 году отмечала, что концессии не должны на 100% быть оплачены государством, поскольку компании смогут обходить процедуры торгов по госзаказу и сразу заключать концессии.
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- Практика концессий в России существует 15 лет. Всего, по данным InfraOne, было заключено 430 соглашений на суммы более 100 млн руб. Однако до стадии коммерческого закрытия дошли только 277 проектов. Общий объем инвестиций в проекты составляет 1,9 трлн руб.
- Правительство защищает бюджет, но может ударить по интересам инвесторов, говорит управляющий партнер «Пионеры ГЧП» Дарья Годунова. Государство будет платить за строительство объектов 80%, а при невозможности коммерческого использования вернуть оставшиеся 20% инвесторы не смогут.
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