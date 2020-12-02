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Греф – русский Билл Гейтс. Сбербанк будет вакцинировать россиян от коронавируса
2 Декабря 2020 4 0 Экономика
Одна из структур «Сбербанка» получила монопольное право поставлять вакцины от коронавируса в России. Компанию, зарегистрированную в мае этого года, власти назначили единственным поставщиком на госзакупках вакцин. Сейчас Минздрав согласовывает этот вопрос с профильными министерствами.
Экосистема Грефа добралась и до вакцины
- Компания «Иммунотехнологии», принадлежащая структуре «Сбербанка» «Цифровые активы» получила статус единственного поставщика вакцин от коронавируса на государственных закупках. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
- По словам осведомленных источников, Минздрав разработал проект постановления и разослал его в профильные министерства для согласования. Чиновники Минздрава подчеркивают, что компания «Иммунотехнологии» «Сбербанка» обладает всеми возможностями и компетенциям, чтобы удовлетворить «оптимально» госзаказчиков.
- В мае, когда компания «Сбербанка» создавалась, предполагалось, что она займется поиском заводов, которые согласятся производить вакцину «Спутник V». Дело в том, что Россия изобрела вакцину, но не имеет собственных мощностей для ее производства. Также «Иммунотехнологии» должны были продвигать российскую вакцину на международном рынке.
- Однако у «Иммунотехнологий» нет производственных и логистических мощностей. Об этом заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Из-за этого компания неизбежно будет работать со сторонними поставщиками. Ведь речь идет о хранении вакцины в определенных температурных условиях и ее поставках.
- Источники «Ведомостей» рассказали, что компания «Сбербанка» уже нашла партнеров, которые помогут с логистикой и строит распределительные центры в Московской области. Всего она готовится распространить около 70 млн доз в течение года. Объем госзаказа в денежном выражении достигнет 50 млрд руб. В этом случае, как отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, компания заработает на наценке в 15% 7,5 млрд руб. за год.
- Таким образом, «Сбербанк» Германа Грефа побеждает в соревновании со своими ближайшими конкурентами – «Р-фарм», которую связывают с вице-премьером Татьяной Голиковой и «Ростех», который создал компания «Нацимбио», чтобы продавать вакцины на внутреннем российском рынке.
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