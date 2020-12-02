Греф – русский Билл Гейтс. Сбербанк будет вакцинировать россиян от коронавируса 4 0 Экономика

Одна из структур «Сбербанка» получила монопольное право поставлять вакцины от коронавируса в России. Компанию, зарегистрированную в мае этого года, власти назначили единственным поставщиком на госзакупках вакцин. Сейчас Минздрав согласовывает этот вопрос с профильными министерствами.