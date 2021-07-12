Госкомпании заплатят в два раза меньше в бюджет из-за падения цен на нефть
12 Июля 2021 516 2 Экономика
Государственные компании переведут в бюджет 290 млрд руб. в качестве дивидендов за 2020 год. Это в 2,2 раза меньше, чем они заплатили за 2019 год. Причиной снижения выплат стало падение цен на нефть и газ – многие компании на короткий период времени становились из-за этого убыточными.
Выплаты снижаются вместе с нефтью
- Федеральный бюджет получит от государственных компаний за 2020 год 290 млрд руб. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко. Всего же ведомство перечислит в казну 313 млрд руб., поскольку добавит к указанной сумме еще 23 млрд «иных поступлений» – доходы от аренды земельных участков, объектов недвижимости, а также от продажи земли и недвижимости.
- Таким образом, за 2020 год бюджет получит в 2,2 раза меньше, чем за 2019-ый – тогда дивиденды достигали 639,5 млрд. Согласно Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, правительство рассчитывало, что заработает в 2020 году на дивидендах 442,1 млрд руб., но ошиблось в 1,8 раза.
- Самыми крупными плательщиками дивидендов являются «Газпром» и «Роснефть». Последняя заплатила за 2020 год 73,55 млрд руб. дивидендов, что в 4,8 раза меньше, чем за год до этого (354 млрд), а «Газпром» выплатил 297,1 млрд руб. своим акционерам, что на 17% меньше показателя за предыдущий год.
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- Изначально Минфин готовился к дефициту в размере 2,754 трлн руб. в 2021 году (13% от его объема). Но за январь-май федеральная казна была сведена с профицитом в 312 млрд руб. Поэтому снижение дивидендов от основных налогоплательщиков не повлияет негативно на бюджет.
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вранье а цены на топливо и все остальное растет кроме зарплат
Пенсионеры за счёт НДС на продукты и платежей ЖКХ,в бюджет доплатят,беспомощное правительство больше иных способов,как отобрать у нищего котомку просто не знает.