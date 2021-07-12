Госкомпании заплатят в два раза меньше в бюджет из-за падения цен на нефть 516 2 Экономика

Государственные компании переведут в бюджет 290 млрд руб. в качестве дивидендов за 2020 год. Это в 2,2 раза меньше, чем они заплатили за 2019 год. Причиной снижения выплат стало падение цен на нефть и газ – многие компании на короткий период времени становились из-за этого убыточными.