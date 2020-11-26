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Госбанки отказались дальше финансировать дефицит бюджета

26 Ноября 2020 444 0 Экономика
Госбанки отказались дальше финансировать дефицит бюджета

Три государственных банка, занявших Минфину 2 трлн руб. на латание «дыры» в бюджете, отказались давать деньги взаймы. Кредитные организации вкладывали средства через покупку государственного долга, который им продавал Минфин. В середине сентября и по ноябрь они заняли правительству рекордную сумму. Впрочем, не обошлось без Центробанка и «печатного станка».

Банки свою миссию выполнили

  • На очередном аукционе по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) 25 ноября Минфину удалось занять всего 17,8 млрд руб. До этого в течение почти двух месяцев еженедельно ведомство брало в долг от 300 до 400 млрд руб. Но в целом никакой катастрофы в провальном аукционе нет – правительство уже заняло необходимые 4,5 трлн руб. на покрытие дефицита бюджета, который достигнет 4,4 трлн руб.
  • Добиться этого было не просто. С апреля по июнь западные инвесторы охотно занимали России и продажи госдолга выросли до 1 трлн руб. Они получали доход на разнице ставок – по долговым обязательствам и ключевой от ЦБ, которая определяет стоимость рублевых заимствований. Однако после того как ЦБ снизил ключевую ставку до минимума – 4,25%, аппетит у инвесторов к российскому госдолгу пропал.
  • В июле и августе Минфин провел подряд четыре провальных аукциона, сильно отстал от плана занять 1,5 трлн руб. и привлек к финансированию госдолга ЦБ. Поскольку ЦБ по закону не может напрямую давать деньги Минфину, то придумали схему: ЦБ выдает деньги банкам, а те за свой процент вкладывают их в долговые обязательства. Так был запущен «печатный станок», напечатавший для бюджета 1,2 трлн руб. Госбанки вложили свои 700 млрд и получили в виде процентов за посредническую операцию около 60-80 млрд.
  • Минфин спешил завершить размещение госдолга до выборов в США 4 ноября, на которых мог и победил демократ Джо Байден. Так как он обещал санкции против российского госдолга, в правительстве опасались, что не смогут провести заимствования по приемлемой ставке после его избрания. В итоге план на 2 трлн руб., рассчитанный до конца года, был выполнен за полтора месяца.
  • Теперь Минфину больше нет необходимости занимать, но он выходит с долговыми бумагами на рынок, чтобы оценить спрос на российский долг. В следующем году правительству необходимо будет занять 2,7 трлн руб. для покрытия дефицита и еще 1,2 трлн руб. на выплату процентов по предыдущим долгам. Но, как говорят аналитики, из-за низкой ставки и растущей неопределенности занимать России сейчас никто не хочет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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