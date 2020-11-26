Госбанки отказались дальше финансировать дефицит бюджета 444 0 Экономика

Три государственных банка, занявших Минфину 2 трлн руб. на латание «дыры» в бюджете, отказались давать деньги взаймы. Кредитные организации вкладывали средства через покупку государственного долга, который им продавал Минфин. В середине сентября и по ноябрь они заняли правительству рекордную сумму. Впрочем, не обошлось без Центробанка и «печатного станка».