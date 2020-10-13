Горные вершины Плутона покрыты метановым инеем

Плутон является единственным местом в нашей солнечной системе, кроме Земли, где есть горы с белыми пиками.

Хотя Плутон был понижен в звании до карликовой планеты, в далеком мире, близком к краю Солнечной системы, есть ледники, лавины, жидкий океан под его ледяной корой, сложная атмосфера и высокие горы. Фактически, облет Плутона, выполненный в 2015 году зондом НАСА New Horizons, выявил заснеженные цепи гор, которые вполне можно было принять за ландшафт на Земле.

Это правда, что горы Плутона покрыты снегом, но это не тот снег, с которым мы знакомы на Земле. Согласно новому исследованию исследовательского центра НАСА в Калифорнии, вместо водяного льда эти образования покрыты инеем из метана.

Плутон, находящийся на расстоянии более 5,8 миллиарда километров от Солнца, представляет собой ледяной мир, где температура обычно опускается до минус 232 градусов по Цельсию. Принимая во внимание эти холодные условия, неудивительно, что Плутон в основном покрыт льдом и снегом. Но из-за уникального состава атмосферы планеты, который включает азот, метан и углекислый газ, снег казался красным - за одним исключением: белые горные вершины.

Пики, исследованные учеными в рамках их нового исследования, находятся на краю знаменитого ледника в форме сердца на экваторе Плутона, в регионе, известном как Ктулху. Это единственное место в нашей солнечной системе, кроме Земли, где есть горы с белыми пиками.

Эти горы имеют высоту около 4 км, что действительно много для диаметра Плутона. Любопытно, что это горы из водяного льда, твердого, как скала на Земле, из-за чрезвычайно низкой температуры.

Однако у ярко-белых пиков другой состав. Основываясь на компьютерном моделировании, проведенном Танги Бертраном и его коллегами из НАСА, яркие морозные узоры в основном состоят из богатого метаном льда.

Здесь, на Земле, температура снижается по мере подъема на высоту, в результате чего вода, переносимая влажными ветрами, конденсируется и образует снежные вершины. Но не на Плутоне - там происходит обратный процесс. Когда вы поднимаетесь на горные вершины Плутона, температура повышается, потому что его поверхность нагревается солнцем. Итак, как ни странно, температура на Плутоне повышается с высотой.

Поскольку у Плутона больше метана на более высоких и теплых высотах, газ становится насыщенным и замерзает прямо на горных вершинах. На поверхности Плутона, на более низких высотах, концентрация метана слишком мала для его конденсации.

Ученые НАСА полагают, что тот же процесс может быть ответственным за образование других богатых метаном отложений на Плутоне, а также на других телах Солнечной системы, таких как спутник Нептуна Тритон, пишет ZMEScience.