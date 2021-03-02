«Глупая работа». Лукашенко отказался объединяться с Россией 398 1 Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не нашел смысла в объединении России и Белоруссии в одно государство. Он опроверг, что на встрече с Владимиром Путиным 22 февраля обсуждал вопрос слияния двух стран и трансфер власти. Источники издания Bloomberg еще год назад говорили, что Путин настаивал на вхождении Белоруссии в состав России. Это дало бы возможность президенту России возглавить Союзное государство и не менять российскую конституцию, «обнуляя» собственные сроки на посту президента.