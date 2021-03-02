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«Глупая работа». Лукашенко отказался объединяться с Россией

2 Марта 2021 398 1 Политика
«Глупая работа». Лукашенко отказался объединяться с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не нашел смысла в объединении России и Белоруссии в одно государство. Он опроверг, что на встрече с Владимиром Путиным 22 февраля обсуждал вопрос слияния двух стран и трансфер власти. Источники издания Bloomberg еще год назад говорили, что Путин настаивал на вхождении Белоруссии в состав России. Это дало бы возможность президенту России возглавить Союзное государство и не менять российскую конституцию, «обнуляя» собственные сроки на посту президента.

Лукашенко считает «глупой работой» объединение

  • Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал «глупой работой» объединение России и Белоруссии. Как передает БелТА, на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере Лукашенко обратил внимание на изменившуюся геополитическую обстановку.
  • По мнению Лукашенко, «мир изменился настолько», что все разговоры о вхождении Белоруссии в состав России или наоборот, делают глупой работу в этом направлении. «А во-вторых, это абсолютно не нужно», – заявил белорусский президент. У обеих стран почти одинаковый уровень развития, поэтому в слиянии нет необходимости.
  • Также Лукашенко опроверг информацию СМИ о том, что 22 февраля на встрече с Путиным в Сочи поднимался вопрос объединения. При этом источники Bloomberg сообщали год назад, что Путин настойчиво предлагал своему белорусскому коллеге пойти по пути объединения. Это давало Путину способ сохраниться у власти, не меняя конституцию России. Но Лукашенко наотрез отказался и столкнулся с проблемами в поставках нефти.

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  • Представитель Путина Дмитрий Песков осенью 2020 года отрицал возможность «слияний, поглощений и так далее». Тогда он назвал разговоры об этом «чушью». Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота также заявил, что объединение не создавалось для поглощения одной страной другой. «Посмотрите все наши документы, посмотрите наши официальные заявления. Нет этого», – отметил Рапота.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:51 3 0
Александр Н:

та ну нах это объединение.. одно дело Президент другое дело Губернатор .. и масштабы не те и зарплата,, опять же и власти поубавится и дохо́дов от перепродажи нефти поубавится и родственников от гос кормушек отодвинут так что однозначно нет ..так что и не уговаривай Владимир Владимирович не будет Батька свои поблемы на твои плечи перекладывать .. жалко ему и тебя и твое здоровье тоже и чиновников твоих тоже жалко ,,а особенно недополучение Российских денег в свой карман

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