Германия поставила США на место. За санкции против «Северного потока-2» Вашингтон получит пошлины 275 0 Экономика img_copyright

Германия жестко ответила США, которые собираются ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Если Вашингтон продолжит недружественные действия против Евросоюза, в отношении американского газа в Европе будут введены штрафные пошлины. «Уточнить и расширить» санкции в отношении газопровода решили сенаторы от республиканской и демократических партий США. Инициатором выступил сенатор от Техаса Тед Круз, считающий, что российский газопровод в Европу угрожает безопасности США. В Европе считают иначе – что США угрожает безопасности европейских стран.