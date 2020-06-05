Капитал страны
ENGLISH
05 ИЮН, 23:11 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Германия поставила США на место. За санкции против «Северного потока-2» Вашингтон получит пошлины
5 Июня 2020 275 0 Экономика
img_copyright
Германия жестко ответила США, которые собираются ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Если Вашингтон продолжит недружественные действия против Евросоюза, в отношении американского газа в Европе будут введены штрафные пошлины. «Уточнить и расширить» санкции в отношении газопровода решили сенаторы от республиканской и демократических партий США. Инициатором выступил сенатор от Техаса Тед Круз, считающий, что российский газопровод в Европу угрожает безопасности США. В Европе считают иначе – что США угрожает безопасности европейских стран.
США посягнули на суверенитет Германии
- Новые санкции против газопровода «Северный поток-2», который Россия стремится достроить собственными силами после ограничительных мер, введенных Вашингтоном в декабре, настроили Германию против США. Восточный комитет германской экономики заявил о необходимости отстоять экономический суверенитет Германии, а также безопасность ЕС от посягательств Вашингтона. В Комитете считают, что очередная порция американских санкций вносит раскол в трансатлантические отношения и угрожает десяткам немецких и европейских компаний.
- «Европейские энергетические вопросы должны быть решены в Европе и в соответствии с европейскими законами, а не представителями США», – говорится в сообщении Комитета. Крупный бизнес Германии ждет, что федеральное правительство и Еврокомиссия дадут убедительный ответ Вашингтону и защитят европейские компании от «влияния извне».
- Федеральное правительство немедленно отреагировало на угрозы США. Представитель министра экономики и энергетики Германии заявил, что страна отвергает экстерриториальные санкции США. Отношение к «Северному потоку-2» у немецких властей не изменилось и они следят за ситуацией.
- Позднее глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст сказал, что Германия допускает введение штрафных пошлин на американский газ за «посягательство на суверенитет Германии и ЕС». По словам Эрнста, принятие новых санкций будет расценено Германией однозначно - как нарушение суверенитета страны и ЕС со стороны Вашингтона.
- Законопроект «Уточнения к акту о защите энергетической безопасности Европы 2020 года», который предполагает новые санкции против строителей «Северного потока-2» и получателями газа по нему, разработали сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. На рассмотрение Сената Конгресса США они внесли его в четверг. Инициатива направлена «на блокировку завершения строительства газопровода "Северный поток-2"», говорится в пояснении к законопроекту.
Статьи
Узнай, страна
15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?
13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
04 ИЮН, 13:35 На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей
04 ИЮН, 13:14 В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию
Написать комментарий