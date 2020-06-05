Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
05 ИЮН, 23:11 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

05 ИЮН, 23:11 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Германия поставила США на место. За санкции против «Северного потока-2» Вашингтон получит пошлины

5 Июня 2020 275 0 Экономика
Германия поставила США на место. За санкции против «Северного потока-2» Вашингтон получит пошлины
img_copyright

Германия жестко ответила США, которые собираются ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Если Вашингтон продолжит недружественные действия против Евросоюза, в отношении американского газа в Европе будут введены штрафные пошлины. «Уточнить и расширить» санкции в отношении газопровода решили сенаторы от республиканской и демократических партий США. Инициатором выступил сенатор от Техаса Тед Круз, считающий, что российский газопровод в Европу угрожает безопасности США. В Европе считают иначе – что США угрожает безопасности европейских стран.

США посягнули на суверенитет Германии

  • Новые санкции против газопровода «Северный поток-2», который Россия стремится достроить собственными силами после ограничительных мер, введенных Вашингтоном в декабре, настроили Германию против США. Восточный комитет германской экономики заявил о необходимости отстоять экономический суверенитет Германии, а также безопасность ЕС от посягательств Вашингтона. В Комитете считают, что очередная порция американских санкций вносит раскол в трансатлантические отношения и угрожает десяткам немецких и европейских компаний.
  • «Европейские энергетические вопросы должны быть решены в Европе и в соответствии с европейскими законами, а не представителями США», – говорится в сообщении Комитета. Крупный бизнес Германии ждет, что федеральное правительство и Еврокомиссия дадут убедительный ответ Вашингтону и защитят европейские компании от «влияния извне».
  • Федеральное правительство немедленно отреагировало на угрозы США. Представитель министра экономики и энергетики Германии заявил, что страна отвергает экстерриториальные санкции США. Отношение к «Северному потоку-2» у немецких властей не изменилось и они следят за ситуацией.
  • Позднее глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст сказал, что Германия допускает введение штрафных пошлин на американский газ за «посягательство на суверенитет Германии и ЕС». По словам Эрнста, принятие новых санкций будет расценено Германией однозначно - как нарушение суверенитета страны и ЕС со стороны Вашингтона.
  • Законопроект «Уточнения к акту о защите энергетической безопасности Европы 2020 года», который предполагает новые санкции против строителей «Северного потока-2» и получателями газа по нему, разработали сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. На рассмотрение Сената Конгресса США они внесли его в четверг. Инициатива направлена «на блокировку завершения строительства газопровода "Северный поток-2"», говорится в пояснении к законопроекту.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ученые хотят отразить от Земли лучи Солнца. Поможет ли это остановить глобальное потепление

Ученые хотят отразить от Земли лучи Солнца. Поможет ли это остановить глобальное потепление
Наука и технологии

«Ни рубля из бюджета!» Олигарх Потанин пообещал Путину ликвидировать последствия ЧС в Норильске

«Ни рубля из бюджета!» Олигарх Потанин пообещал Путину ликвидировать последствия ЧС в Норильске
Экономика

Социальные сети: как быть настоящим

Социальные сети: как быть настоящим
Бизнес и психология

Власти потеряли русский лес площадью с Бразилию. О нем нет достоверной информации

Власти потеряли русский лес площадью с Бразилию. О нем нет достоверной информации
Экономика

Узнай, страна

Возобновляя работу предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

Возобновляя работу предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?

ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?

В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»

В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»

Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов

Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов

Новости дня

20:25 Скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов Скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов
За время пандемии в Подмосковье открылись тысячи предприятий
За время пандемии в Подмосковье открылись тысячи предприятий
18:48 ЦБ готов продолжать снижать ключевую ставку ЦБ готов продолжать снижать ключевую ставку
17:54 Набиуллина: восстановление экономики РФ не будет быстрым Набиуллина: восстановление экономики РФ не будет быстрым
16:07 Песков: поправки в Конституцию вступят в силу только в случае одобрения гражданами РФ Песков: поправки в Конституцию вступят в силу только в случае одобрения гражданами РФ
15:11 В Бундестаге готовят ответ на санкции США против СП-2 В Бундестаге готовят ответ на санкции США против СП-2
14:57 Названа новая дата заседания стран ОПЕК+ Названа новая дата заседания стран ОПЕК+
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
14:01 ТПП: план восстановления экономики потребует на 50% больше средств ТПП: план восстановления экономики потребует на 50% больше средств

Узнай, страна!

17:54 Возобновляя работу предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности Возобновляя работу предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики? ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?
13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный» В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
10:56 Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
04 ИЮН, 13:42 Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством
04 ИЮН, 13:35 На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей
04 ИЮН, 13:14 В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию
03 ИЮН, 12:34 В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter