Германия отказалась пускать рейсы «Аэрофлота» и S7
2 Июня 2021 344 2 Политика
Германия в ответ на действия России, которая не предоставила разрешения на полеты в страну Lufthansa, закрыла свое воздушное пространство для российских «Аэрофлота» и S7. Такое решение принял Минтранс ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. Проблемы с разрешениями у западных авиакомпаний начались после того, как Москва решила принуждать их пролетать над Белоруссией, которая с применением военной авиации и истории с «минированием» посадила рейс Ryanair в Минске из-за оппозиционера на борту.
Германия ответила России на ее действия
- Москва получила зеркальный ответ на свои действия от Берлина. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минтранса ФРГ, воздушное пространство объявлено закрытыми для «Аэрофлота» и S7. На радикальную меру в Германии пошли после того, как Lufthansa не получила разрешения на полеты в Россию и была вынуждена отменить рейсы в Москву и Санкт-Петербург.
- Минтранс ФРГ дал четко понять – «Аэрофлот» и S7 смогут снова летать в Германию, как только Lufthansa получит аналогичные разрешения от российских властей. По состоянию на 2 июня отменены несколько рейсов Москва – Берлин (S7 3575) и Берлин – Москва (S7 3576). Пассажирам возвращают деньги в полном объеме.
- Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии после инцидента с рейсом Ryanair, который принудительно посадили в Минске из-за оппозиционера Романа Протасевича на борту. Порядка десяти компаний официально отказались летать над Белоруссией. Это немецкая Lufthansa, французская Air France, скандинавская SAS, голландская KLM и другие.
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- Россия принялась в ответ на это задерживать предоставление разрешений на новые маршруты. В результате пострадали пассажиры авиарейсов Air France и Austrian Airlines. Никому, кроме собственных граждан, российские власти неудобств не доставили. В Росавиации объяснили это тем, что увеличилось количество запросов, и они не успевают их все согласовать. Как писал The Bell со ссылкой на свои источники в авиаотрасли, в эту версию просто нельзя поверит. Это политическое решение, отметили собеседники издания.
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без россиян остальные обойдутся,им будет только спокойнее. не велика потеря.
ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ, ИНАЧЕ ДО РУССКОГО ВАНИ ДОЙДЕТ НИКОГДА, ИБО ВМЕСТО МОЗГОВ ОПИЛКИ! все как мною писано ранее...