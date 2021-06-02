Германия отказалась пускать рейсы «Аэрофлота» и S7 344 2 Политика

Германия в ответ на действия России, которая не предоставила разрешения на полеты в страну Lufthansa, закрыла свое воздушное пространство для российских «Аэрофлота» и S7. Такое решение принял Минтранс ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. Проблемы с разрешениями у западных авиакомпаний начались после того, как Москва решила принуждать их пролетать над Белоруссией, которая с применением военной авиации и истории с «минированием» посадила рейс Ryanair в Минске из-за оппозиционера на борту.