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Германия остановит наземное и авиасообщение с Россией 29 июня

26 Июня 2021 213 0 События и факты
Германия остановит наземное и авиасообщение с Россией 29 июня

Германия на две недели прекратит наземное и авиасообщение с Россией. Причиной такого решения стала новая вспышка коронавируса. Ограничение будет введено с 29 июня и не затронет граждан Германии и обладателей вида на жительство в стране.

Германия закрывает Россию

  • С 29 июня по 13 июля Германия ограничит наземные и авиационные пассажирские перевозки из России. Об этом говорится в документе Германо-российсокго форума, пишет РИА Новости. Решение было принято после того, как Институт Роберта Коха (RKI), находящийся в подчинении Минздрава ФРГ, включил Россию в число стран, в которых распространяются опасные мутации коронавируса.
  • Германия разрешит перевозить авиакомпаниям, ж/д и автобусным перевозчикам только граждан страны и тех, у кого есть вид на жительство в Германии. Однако все пребывающие в страну должны будут пройти двухнедельный карантин. Досрочное завершение карантина будет исключено.
  • Официально авиасообщение России и Германии было возобновлено 1 апреля. Росавиация выдала квоты на пять рейсов в неделю по маршрутам Москва – Берлин, столько же Москва – Франкфурт-на-Майне и три рейса Санкт-Петербург – Берлин. С 10 июня начали летать рейсы Москва – Мюнхен.

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  • В России выявили индийский штамм коронавируса, а также один случай его наиболее заразной разновидности «дельта плюс». За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 21 665 новых заражений – рекорд с января месяца. Умерли от коронавируса 619 человек. Россия пока уступает по количеству заражений Бразилии (72 705), Колумбии (32 997) и Аргентине (689). В Германии было выявлено всего 548 случаев за сутки. Страна занимает 64-е место в мире по этому показателю.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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