Германия остановит наземное и авиасообщение с Россией 29 июня 213 0 События и факты

Германия на две недели прекратит наземное и авиасообщение с Россией. Причиной такого решения стала новая вспышка коронавируса. Ограничение будет введено с 29 июня и не затронет граждан Германии и обладателей вида на жительство в стране.