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Германии нужен «Спутник V». Она попросила закупить его до окончания экспертизы ЕС
25 Марта 2021 512 0 Политика
Кризис с вакцинацией в Евросоюзе вынудил Германию попросить Еврокомиссию начать закупки вакцины «Спутник V» до ее официального одобрения в Евросоюзе. Об этом неназванный немецкий чиновник рассказал изданию Politico. Если комиссия пойдет на уступку, Германия рассчитывает закупать российский препарат через общий контракт Евросоюза.
Германия борется за «Спутник V»
- Официальный Берлин попросил Еврокомиссию запустить процедуру покупки «Спутник V» до того, как завершится экспертиза Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), пишет Politico. Экспертиза была назначена 4 марта для оценки российского препарата на соответствие стандартам ЕС в области эффективности, безопасности и качества.
- Но Германия не может ждать, когда закончится оценка. В Берлине считают, что ЕС необходимо ускорить темпы вакцинации. «Сейчас мы видим, что комиссия обсуждает этот вопрос», – сказал источник Politico. По его словам, Брюсселю нужно определить, какое количество доз препарата потребуется для ЕС. Для этого евробюрократы должны выяснить, сколько стран-членов объединения хотят закупать «Спутник V».
- Впрочем, помочь бюрократам в Брюсселе могут СМИ, которые уже сообщали о том, что в Венгрии и Словакии в обход комиссии зарегистрировали российскую вакцину. Более того, ее производство начнется с июня в Италии, а Чехия выражала заинтересованность в закупке «Спутник V». К этим четырем странам теперь добавилась Германия. По правилам Брюсселя, если четыре страны ЕС запросят поставки препарата, он должен будет их обеспечить.
- Германия рассчитывает закупать российскую вакцину через общий для ЕС контракт. Но сначала нужно, чтобы он был согласован. Приступать к переговорам с Москвой надо уже сейчас, не дожидаясь решения европейского регулятора, считают в Берлине. Однако Еврокомиссия «пока никаких переговоров» с Россией не ведет.
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- Более того, у идеи закупать российскую вакцину есть серьезные противники. Один из них – еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он считает, что ЕС не нужна еще одна вакцина, поскольку на территории содружества уже одобрены четыре препарата. Но в Германии с этим не согласны и добиваются допуска «Спутник V» на европейский рынок.
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