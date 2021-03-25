Германии нужен «Спутник V». Она попросила закупить его до окончания экспертизы ЕС 512 0 Политика

Кризис с вакцинацией в Евросоюзе вынудил Германию попросить Еврокомиссию начать закупки вакцины «Спутник V» до ее официального одобрения в Евросоюзе. Об этом неназванный немецкий чиновник рассказал изданию Politico. Если комиссия пойдет на уступку, Германия рассчитывает закупать российский препарат через общий контракт Евросоюза.