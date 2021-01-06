Генпрокуратура взялась за цены на продукты питания 264 1 Экономика

Генеральная прокуратура Российской Федерации подключилась к борьбе с ростом цен на продукты питания. Благодаря регулярному мониторингу и проверкам, по данным ведомства, были пресечены попытки повышения цен на продовольственные товары. К ответственности привлечены 330 виновных лиц, а также объявлено более 540 предостережений. Бороться с инфляцией прокурорам помогает обмен информацией с Федеральной антимонопольной службой.