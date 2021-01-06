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Генпрокуратура взялась за цены на продукты питания
6 Января 2021 264 1 Экономика
Генеральная прокуратура Российской Федерации подключилась к борьбе с ростом цен на продукты питания. Благодаря регулярному мониторингу и проверкам, по данным ведомства, были пресечены попытки повышения цен на продовольственные товары. К ответственности привлечены 330 виновных лиц, а также объявлено более 540 предостережений. Бороться с инфляцией прокурорам помогает обмен информацией с Федеральной антимонопольной службой.
Генпрокуратура взяла цены на продукты в свои руки
- Генеральная прокуратура решила в условиях пандемии коронавируса и для защиты прав граждан активнее отрабатывать сообщения о нарушениях законодательства о ценообразовании на продовольственные товары, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- В итоге прокурорам удалось добиться снижения цен на продовольственные товары и предупредить их необоснованный рост в Москве, Башкирии, Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Калужской, Курганской, Курской, Липецкой и Нижегородской областях и других регионах.
- В сообщении ведомства приводятся и конкретные примеры: в Петропавловске-Камчатском снижена стоимость хлеба, который продавал с наценкой более 10%. В Якутии «устранены» надбавки на 47 продовольственных товаров. В Бурятии прокуроры снизили цену на гранулированный чай и подсолнечное масло, которые продавались с наценкой в 39% и 35,5% соответственно.
- К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 330 виновных лиц, еще 540 получили предостережения. Ряд компаний, занимающихся хранение зерна, не смогли повысить цены на свои услуги. Благодаря этому цены на муку, хлебобулочные изделия и макароны не выросли. В Новосибирской и Саратовской области прокуроры добились снижения стоимости услуг элеваторов на 40%.
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- Генпрокуратура подключилась к регулированию цен после того, как президент Владимир Путин раскритиковал рост цен на сахар, подсолнечное масло и макароны. Правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло на уровне 45 руб. за кг и 110 руб. за литр. Тем не менее в декабре цены выросли на 0,8%. Годовой уровень инфляции в 2020 году достиг 4,9%.
- В последнюю неделю декабря цены росли на яйца (+2,3% за неделю), куриное мясо (+0,9%), муку (+0,4%), макароны (+0,4%). Также подорожал на 2% картофель, на 2,4% морковь, на 6,3% огурцы, на 6,2% помидоры, на 0,6% яблоки.
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