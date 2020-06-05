Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
05 ИЮН, 12:31 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

05 ИЮН, 12:31 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Гейтс выделил 1,7 млрд долларов на вакцину от коронавируса. Слухи о чипировании отрицает

5 Июня 2020 400 0 Наука и технологии
Гейтс выделил 1,7 млрд долларов на вакцину от коронавируса. Слухи о чипировании отрицает
img_copyright

Бывший глава Microsoft Билл Гейтс опроверг слухи о том, что он собирается использовать вакцину от коронавируса для вживления микрочипов людям. «Это так глупо и странно», – сказал он в радиопрограмме Би-би-си Today. Вместе с тем Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 1,7 млрд долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI). Гейтс считает, что после изобретения вакцины необходимо будет привить 80% населения планеты для приобретения группового иммунитета.

Гейтс против «сумасшедших идей»

  • Билл Гейтс опроверг слухи о своих намерениях чипировать населения Земли. Он назвал их «сумасшедшими идеями». По его словам, он не имел никогда отношения к микрочипам, а антинаучные высказывания разжигают вражду между людьми.
  • При этом Гейтс выступает сторонником массовой вакцинации – привить от коронавируса необходимо 80% населения. Проблема заключается в том, что если люди будут думать, что «это афера или что вакцины вредны», то они не захотят вакцинироваться и «болезнь продолжит убивать людей», подчеркнул миллиардер.
  • 4 июня в ходе саммита GAVI было объявлено, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит 1,7 млрд долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации на разработку вакцины от коронавируса. Из этих средств 100 млн долларов пойдут на ускоренное распространение и доступность вакцины от COVID-19, особенно в бедных странах. Остальные 1,6 млрд долларов будут направлены на деятельность GAVI во всем мире. Гейтс не единственный спонсор движения – на саммите планировалось собрать 7,4 млрд долларов на работу, но в итоге сумма составила 8,8 млрд.
  • По словам Гейтса, в его Фонде много специалистов в области фармакологии. «Нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода», – отметил Гейтс.
  • Впервые теории о причастности Гейтса к созданию вируса появились в январе 2020 года. Основой для конспирологов послужило выступление Гейтса на конференции TED в 2015 году, где он сказал о том, что наибольшая угроза человечеству исходит от вируса. После Гейтс через фонд выделил 300 млн на борьбу с коронавирусом, что подогрело слухи и теории заговора.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Белоруссия встречает первый танкер нефти из США. Госдеп выполнил обещание

Белоруссия встречает первый танкер нефти из США. Госдеп выполнил обещание
Экономика

Путин приказал бесплатно подключить всех россиян к газу до 2030 года

Путин приказал бесплатно подключить всех россиян к газу до 2030 года
Экономика 2

Полеты за границу возобновятся в июле. Прогноз Шереметьево

Полеты за границу возобновятся в июле. Прогноз Шереметьево
Экономика

Россияне отказываются от отдыха в Сочи. Слишком жесткие требования

Россияне отказываются от отдыха в Сочи. Слишком жесткие требования
Общество 1

Узнай, страна

Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности

Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности

В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей

В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей

Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством

Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством

На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей

На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей

Новости дня

11:58 В России за сутки выявлено 8726 случаев инфицирования коронавирусом В России за сутки выявлено 8726 случаев инфицирования коронавирусом
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
10:46 Россияне стали больше тратить Россияне стали больше тратить
09:57 Госдеп США призвал Россию «убраться» с Ближнего Востока Госдеп США призвал Россию «убраться» с Ближнего Востока
04 ИЮН, 23:59 Собянин допустил снятие большинства ограничений в столице до 1 июля Собянин допустил снятие большинства ограничений в столице до 1 июля
04 ИЮН, 22:15 Ученые: черные дыры могут оказаться трехмерными голограммами Ученые: черные дыры могут оказаться трехмерными голограммами
04 ИЮН, 19:32 В ЦИК утвердили порядок электронного голосования В ЦИК утвердили порядок электронного голосования
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
04 ИЮН, 19:00 Путин: подключение россиян к газу должно быть бесплатным Путин: подключение россиян к газу должно быть бесплатным

Узнай, страна!

10:56 Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
04 ИЮН, 13:42 Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством
04 ИЮН, 13:35 На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей
04 ИЮН, 13:14 В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию
03 ИЮН, 12:34 В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей
Мишустин рассказал, как будет восстанавливаться экономика
Мишустин рассказал, как будет восстанавливаться экономика
03 ИЮН, 12:08 В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей
03 ИЮН, 11:29 В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест
02 ИЮН, 17:04 В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии
02 ИЮН, 12:57 В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter