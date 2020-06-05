Гейтс выделил 1,7 млрд долларов на вакцину от коронавируса. Слухи о чипировании отрицает 400 0 Наука и технологии img_copyright

Бывший глава Microsoft Билл Гейтс опроверг слухи о том, что он собирается использовать вакцину от коронавируса для вживления микрочипов людям. «Это так глупо и странно», – сказал он в радиопрограмме Би-би-си Today. Вместе с тем Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 1,7 млрд долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI). Гейтс считает, что после изобретения вакцины необходимо будет привить 80% населения планеты для приобретения группового иммунитета.