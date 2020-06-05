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Гейтс выделил 1,7 млрд долларов на вакцину от коронавируса. Слухи о чипировании отрицает
5 Июня 2020 400 0 Наука и технологии
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Бывший глава Microsoft Билл Гейтс опроверг слухи о том, что он собирается использовать вакцину от коронавируса для вживления микрочипов людям. «Это так глупо и странно», – сказал он в радиопрограмме Би-би-си Today. Вместе с тем Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 1,7 млрд долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI). Гейтс считает, что после изобретения вакцины необходимо будет привить 80% населения планеты для приобретения группового иммунитета.
Гейтс против «сумасшедших идей»
- Билл Гейтс опроверг слухи о своих намерениях чипировать населения Земли. Он назвал их «сумасшедшими идеями». По его словам, он не имел никогда отношения к микрочипам, а антинаучные высказывания разжигают вражду между людьми.
- При этом Гейтс выступает сторонником массовой вакцинации – привить от коронавируса необходимо 80% населения. Проблема заключается в том, что если люди будут думать, что «это афера или что вакцины вредны», то они не захотят вакцинироваться и «болезнь продолжит убивать людей», подчеркнул миллиардер.
- 4 июня в ходе саммита GAVI было объявлено, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит 1,7 млрд долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации на разработку вакцины от коронавируса. Из этих средств 100 млн долларов пойдут на ускоренное распространение и доступность вакцины от COVID-19, особенно в бедных странах. Остальные 1,6 млрд долларов будут направлены на деятельность GAVI во всем мире. Гейтс не единственный спонсор движения – на саммите планировалось собрать 7,4 млрд долларов на работу, но в итоге сумма составила 8,8 млрд.
- По словам Гейтса, в его Фонде много специалистов в области фармакологии. «Нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода», – отметил Гейтс.
- Впервые теории о причастности Гейтса к созданию вируса появились в январе 2020 года. Основой для конспирологов послужило выступление Гейтса на конференции TED в 2015 году, где он сказал о том, что наибольшая угроза человечеству исходит от вируса. После Гейтс через фонд выделил 300 млн на борьбу с коронавирусом, что подогрело слухи и теории заговора.
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