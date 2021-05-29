«Газпром» вышел из убытков. «Кубышка» компании выросла до 20 млрд долларов 72 0 Экономика

«Газпром» оправился от убытков 2020 года и резко увеличил прибыль. За первые три месяца «денежная кубышка» газовой монополии выросла на 6 млрд долларов – до 20 млрд. Этому способствовали рост продаж на 25% в Евросоюзе, а также общий рост цен на 20%. В компании считают, что в ближайшее время цены не опустятся ниже 200 долларов, а объем поставок в Европу достигнет 175-183 млрд кубометров газа.