«Газпром» вышел из убытков. «Кубышка» компании выросла до 20 млрд долларов
29 Мая 2021 72 0 Экономика
«Газпром» оправился от убытков 2020 года и резко увеличил прибыль. За первые три месяца «денежная кубышка» газовой монополии выросла на 6 млрд долларов – до 20 млрд. Этому способствовали рост продаж на 25% в Евросоюзе, а также общий рост цен на 20%. В компании считают, что в ближайшее время цены не опустятся ниже 200 долларов, а объем поставок в Европу достигнет 175-183 млрд кубометров газа.
«Газпром» копит «финансовую подушку»
- Согласно отчетности «Газпрома» по МСФО, финансовое состояние газовой монополии в январе – марте 2021 года пошло на поправку. После убыточного 2020 года на помощь компании пришла холодная зима, поднявшая цены на газ. В результате «денежная кубышка» «Газпрома» выросла на 6 млрд долларов и составила 20 млрд. Это свободные деньги, размещенные на счетах компании в банках.
- В прошлом году «Газпрому» пришлось потратить около 8 млрд долларов из «кубышки» для покрытия дыры в своем бюджете из-за падения цен на газ до исторических минимумов. Теперь же резервы монополии в 2,5 раза превышают краткосрочный долг компании. По словам зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова, компания чувствует себя «весьма комфортно».
- Этому комфорту способствует рост продаж газа: Евросоюз увеличил закупки на 25%, страны СНГ – на 28%, а на внутреннем рынке России они выросли на 19%. Более того, цены выросли на 20% в Европе (до 193,9 доллара за тысячу кубометров). К тому же «Газпром» потратил из 883 млрд руб. от операционной деятельности только 415 млрд на капитальные вложения (ранее капитальные вложения перевешивали доходы от операционной деятельности).
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- Минимальный уровень газа в европейских хранилищах сулит «Газпрому» сохранение цены не ниже 200 долларов в 2021 году, а также стабильный спрос. Монополия рассчитывает экспортировать в Европу 175-183 млрд кубометров газа в этом году, даже несмотря на конкуренцию с СПГ.
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