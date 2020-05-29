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«Газпром» требует от Белоруссии 165 млн долга. Переговоры о цене откладываются

29 Мая 2020 447 0 Экономика
«Газпром» требует от Белоруссии 165 млн долга. Переговоры о цене откладываются
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Российская газовая монополия начнет переговоры с Минском о снижении цены на газ после того, как белорусская сторона погасит задолженность в размере 165,57 млн долларов. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер. До этого глава Белоруссии Александр Лукашенко требовал снизить стоимость российского газа – его возмущало то, что цена для Минска у России выше, чем для Германии.

«Это ж не дело!»

  • «Газпром» обсудит с Минском условия поставок газа в Белоруссию в 2021 году, но только после погашения долга в 165,57 млн долларов. Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер написал в письме белорусскому министру энергетики Виктору Каранкевичу. Минск, в свою очередь, отправлял запрос о снижении цен в начале апреля. По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, цена на газ должна быть для Минска 40-45 долларов за тысячу кубометров.
  • Стоимость российского газа для Минска сейчас составляет 127 долларов – как и в прошлом году. Цена взята за «базовый вариант», говорил вице-премьер республики Дмитрий Крутой, заявив, что страна будет добиваться «небольшой корректировки».
  • Цены на газ резко упали в Европе: до 27 долларов за тысячу кубометров в Нидерландах и 63 долларов в Австрии. «Газпром» старается повысить стоимость топлива за счет сокращения экспорта – за четыре месяца компания экспортировала на 21,4% меньше, чем годом ранее. По итогам 2020 года ожидается падение экспорта на 20%.
  • При этом внутренние цены на газ оказались в некоторых случаях выше европейских. Так, тысяча кубометров стоит 63 доллара в Ленинградской области и 67 долларов в Центральной России. При этом точки рентабельным экспорт становится при цене 100 долларов за тысячу кубометров.
  • В Германию Россия продает газ по 70 долларов за тысячу кубометров, сократив поставки на 41%. Это и возмущает Лукашенко. «Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (победы в Великой Отечественной войне), что Германии продают газ по 70 долларов, как у меня информация, но никак не 127 долларов, как для Беларуси», – сказал президент Белоруссии.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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