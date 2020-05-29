«Газпром» требует от Белоруссии 165 млн долга. Переговоры о цене откладываются 447 0 Экономика img_copyright

Российская газовая монополия начнет переговоры с Минском о снижении цены на газ после того, как белорусская сторона погасит задолженность в размере 165,57 млн долларов. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер. До этого глава Белоруссии Александр Лукашенко требовал снизить стоимость российского газа – его возмущало то, что цена для Минска у России выше, чем для Германии.