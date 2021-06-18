«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса
18 Июня 2021 112 0 Экономика
Российская газовая монополия признала крупную утечку газа, которую зафиксировали из космоса. В Татарстане было выброшено 2,7 млн кубометров, или 1,83 тыс. тонн метана. Это крупнейший выброс в мировом нефтегазовом секторе с 2019 года. Проблема у «Газпрома» возникла на трубопроводе «Уренгой-Центр-1».
Еще одна экологическая катастрофа
- По данным Bloomberg, утечку газа зафиксировала компания Kayrros SAS, которая занимается анализом спутниковых снимков. «Газпром» признал, что проблема была на трубопроводе «Уренгой-Центр-1» в Татарстане. Там произошла утечка 2,7 млн кубометров, или 1,83 тыс. тонн.
- Выброс метана происходил со средней скоростью 395 тонн в час. Компания Kayrros оценило эту аварию как наиболее крупную с 2019 года. Более того, метан метан в 80 раз вреднее для атмосферы, нежели СО2. «Газпром» не сразу смог справиться с утечкой – не было возможности задействовать мобильную компрессорную станцию. Но тем не менее общий выброс был сокращен на 22%.
- После этой аварии Kayrros выявила еще одну утечку. 24 мая метан выходил из труб газопровода «Уренгой-Петровск» со скоростью 214 тонны в час. Но этот случай «Газпром» объяснил «плановыми работами». Всего утекло 900 тыс. кубометров. Это, по оценке газовой монополии, соответствует «национальным стандартам» безопасности в России.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Аварии «Газпрома» продолжают ряд, начатый в 2020 году компанией «Норникель», которая отравила русскую Арктику десятками тысяч тонн нефтепродуктов и привела к экологической катастрофе на Севере. По оценке зампреда комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрея Шевченко, коммунальная инфраструктура в России, включая различные трубопроводы, изношена более чем на 60%, а в ряде регионов – на 80%.
Написать комментарий