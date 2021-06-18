«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса 112 0 Экономика

Российская газовая монополия признала крупную утечку газа, которую зафиксировали из космоса. В Татарстане было выброшено 2,7 млн кубометров, или 1,83 тыс. тонн метана. Это крупнейший выброс в мировом нефтегазовом секторе с 2019 года. Проблема у «Газпрома» возникла на трубопроводе «Уренгой-Центр-1».