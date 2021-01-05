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«Газпром нефть» занялась майнингом криптовалют
5 Января 2021 294 0 Экономика
«Газпром нефть» запустила пилотный проект по майнингу криптовалюты в Ханты-Мансийском округе. По данным издания Forklog, майнить биткоины будут на месторождении им. Александра Жагрина. Для этого четвертая по объемам добычи нефтяная компания России запустила электростанцию, работающую на попутном нефтяном газе. Полученную электроэнергию «Газпром нефть» предложила майнерам, которые уже начали «добычу» биткоинов.
В Сибири будут майнить криптовалюты
- Крупнейшие производители энергоресурсов в России выходят на рынок криптовалют. «Газпром нефть» создала в Ханты-Мансийском автономном округе электростанцию, которая работает на побочном продукте нефтедобычи – попутном нефтяном газе. Этот продукт сжигают или закачивают снова под землю для поддержки давления в пласте. Цель электростанции – производство энергии для майнеров криптовалют.
- Первым клиентом «Газпром нефти» стала компания Vekus, которая с помощью 150 ASIC-устройств Antminer S9 уже приступила к пробной добыче. В итоге за месяц было намайнено 1,8 ВТС, при этом попутного газа затрачено 49,5 тыс. кубометров.
- По словам финансового директора Vekus Юрия Кудряшова, большая часть расходов у майнеров уходит на электричество и добытчики постоянно ищут дешевые источники электроэнергии. «Газпром нефть» предложила электроэнергию по цене ниже 3 руб. за кВт/ч. Это вдвое меньше, чем в Москве (5,5 руб.) и в 2,5 раза дешевле, чем в Петербурге (6,8 руб.).
- Руководитель центра технологии блокчейн «Газпром нефти» Александр Калмыков заявил, что цель проекта – рациональное использование сырья. «Это особенно актуально для удаленных районов Сибири и Арктики, где транспортировка попутного газа с месторождений нерентабельна», – сказал он.
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- Согласно официальной статистике, в 2018 году нефтяные компании сожгли 145 млрд кубометров попутного газа стоимостью 16 млрд долларов. В 2019 году компании добыли 94,1 млрд кубометров попутного газа и сожгли 17,1% в факелах. Эксперты говорят, что проект с майнерами криптовалют можно будет тиражировать на другие месторождения и совмещать пользу для экологии с экономическим эффектом.
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