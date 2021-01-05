«Газпром нефть» занялась майнингом криптовалют 294 0 Экономика

«Газпром нефть» запустила пилотный проект по майнингу криптовалюты в Ханты-Мансийском округе. По данным издания Forklog, майнить биткоины будут на месторождении им. Александра Жагрина. Для этого четвертая по объемам добычи нефтяная компания России запустила электростанцию, работающую на попутном нефтяном газе. Полученную электроэнергию «Газпром нефть» предложила майнерам, которые уже начали «добычу» биткоинов.