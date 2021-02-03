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«Газпром» хочет уйти из одной республики Северного Кавказа из-за долгов

3 Февраля 2021 66 0 Экономика
«Газпром» хочет уйти из одной республики Северного Кавказа из-за долгов

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о желании компании уйти из Дагестана. Об этом он написал в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Коммерсант». Газовая монополия намерена отказаться от сбыта газа и газораспределения в республике из-за убыточности бизнеса и больших долгов потребителей. Взамен «Газпром» предлагает правительству создать в Дагестане единого газового оператора.

«Газпром» собрался на выход из Дагестана

  • Российская газовая монополия собирается прекратить сбыт и распределение газа в Дагестане, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Алексея Миллера премьеру Михаилу Мишустину от 18 января 2021 года. В качестве причины Миллер указал главе правительства на большую задолженность региона по газу – на 1 октября 2020 года она достигла 14,9 млрд руб. При этом резервы по сомнительным долгам составляют 9,4 млрд руб.
  • «Газпрому» трудно работать в Дагестане из-за неплатежей, незаконного потребления и постоянных судебных исков, которыми компания пытается взыскать плату за пользование сетями. Более того, компания не может просто проверить и уточнить абонентскую базу. Нет и должной поддержки исполнительной власти, чтобы монополия «наладила нормальный процесс газоснабжения».
  • В связи с этим Миллер предлагает правительству создать в Дагестане единого оператора с функциями по сбыту и распределению газа. Это может быть федеральное казенное предприятие. «Газпрому» принадлежит менее 18% газораспределительных сетей республики. Поэтому новому оператору необходимо будет передать сети, принадлежащие региону и муниципалитетами. При этом «Газпром» готов оставить за собой только оптовые поставки в регион.

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  • В правительстве уже начали прорабатывать варианты на уровне Минэнерго, Минфина, Минэкономразвития, ФАС и Росимущества. Однако Дагестан не единственный регион Северного Кавказа, где есть проблемы с оплатой энергоресурсов. В апреле 2019 года исполнявший обязанности вице-премьера Виталий Мутко оценивал общую задолженность потребителей газа и электроэнергии на Северном Кавказе в 120 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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