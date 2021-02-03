«Газпром» хочет уйти из одной республики Северного Кавказа из-за долгов 66 0 Экономика

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о желании компании уйти из Дагестана. Об этом он написал в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Коммерсант». Газовая монополия намерена отказаться от сбыта газа и газораспределения в республике из-за убыточности бизнеса и больших долгов потребителей. Взамен «Газпром» предлагает правительству создать в Дагестане единого газового оператора.