Физические нагрузки полезней лекарств для пациентов с деменцией и депрессией

Ученые заявили, что результаты их исследования могут быть использованы для информирования врачей о возможности назначения немедикаментозных вмешательств.

Исследователи из Канады, Греции и Имперского колледжа в Лондоне представили свою работу, которая показала, что такие методы лечения, как упражнения и социальное взаимодействие, могут быть такими же полезными или даже более эффективными, чем некоторые лекарства, при лечении депрессии у людей с деменцией.

Исследователи заявили, что их результаты могут быть использованы пациентами с деменцией и их опекунами, чтобы поговорить с врачами о доступных программах немедикаментозного лечения. Также полученные результаты могут быть использованы для информирования клиницистов о возможности назначения программ немедикаментозного лечения людям с деменцией и симптомами депрессии.

Ученые рассмотрели 256 исследований, охватывающих 28 483 человек с деменцией. Они утверждают, что, хотя отдельные рандомизированные испытания уже показали, что программы немедикаментозного лечения, такие как упражнения, могут облегчить симптомы депрессии у людей с деменцией, сравнительная эффективность программ немедикаментозного лечения не была известна до их открытия.

При анализе исследований, в которых участвовали люди с деменцией, у которых не было диагноза большого депрессивного расстройства, но у которых наблюдались симптомы депрессии - около 25 177 человек - семь программ лечения были связаны с более сильным уменьшением симптомов депрессии по сравнению с обычным лечением: это когнитивная стимуляция, когнитивная стимуляция в сочетании с ингибитором холинэстеразы (медицина деменции), массаж и сенсорная терапия, многопрофильная помощь, трудотерапия, упражнения в сочетании с социальным взаимодействием и когнитивной стимуляцией, а также терапия воспоминаниями, пишет Science Focus.

По их словам, массаж и сенсорная терапия, когнитивная стимуляция в сочетании с ингибитором холинэстеразы и когнитивная стимуляция в сочетании с упражнениями и социальным взаимодействием были «более эффективными, чем некоторые лекарственные вмешательства».

Исследователи пришли к выводу:

«В этом систематическом обзоре было обнаружено, что немедикаментозные вмешательства более эффективны, чем лекарственные вмешательства, для уменьшения симптомов депрессии у людей с деменцией без большого депрессивного расстройства».

Что такое деменция?

Деменция описывает симптомы, которые возникают в результате болезни мозга. Такие симптомы могут включать потерю памяти, изменения настроения и поведения, а также трудности с мышлением, решением проблем и речью. Деменцию могут вызвать более 100 заболеваний, каждое из которых имеет несколько разные симптомы. Самая частая причина деменции - болезнь Альцгеймера.