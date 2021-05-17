Финляндия отказывается от российской нефти ради перехода к зеленой экономике
17 Мая 2021 420 0 Экономика
Финляндия начала отказываться от российской нефти марки Urals в связи с переходом к возобновляемым источникам энергии. Таким образом, страна – один из ключевых покупателей нефти из России – одной из первых совершит намеченный переход. Евросоюз намерен полностью отказаться от нефти к 2050 году. Но до тех пор у России может уже закончиться ископаемое топливо – разведанных и рентабельных запасов остается на 19 лет текущей добычи.
Финляндия – первая ласточка
- По данным Reuters, в январе – марте нефтеперерабатывающие заводы Финляндии купили у России на 25% меньше сырья, чем годом ранее. А в апреле объемы обрушились на 64%, с 1,1 до 0,4 млн тонн.
- Это напрямую связано с действиями крупнейшей финской нефтеперерабатывающей компании Neste Oil. Компания завозила нефть из России из балтийских портов, а затем перерабатывала на своих НПЗ. Но теперь она переформатирует один из них в хранилище, а на втором сократит объем переработки для проведения модернизации и начала работы с возобновляемыми источниками энергии.
- Объемы поставок в Финляндию упали еще в 2020 году – на 16%. Тогда это объясняли пандемией и снижением спроса на автомобильное топливо. В этот момент Neste объявила о своем намерении стать «глобальным лидером» в возобновляемой энергетике. Для России это означает потерю надежного и стабильного клиента. Освободившиеся объемы надо кому-то продавать, что может уронить цену на Urals. Нефтетрейдер объяснил Reuters, что в один момент отказа не будет. Но уже видно, что Финляндия пошла по пути отказа, и резко сокращает закупки нефти у России.
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- Всего в первом квартале Россия экспортировала на 20,5% меньше нефти, чем год назад. При этом экспорт нефти приносит каждый четвертый доллар валютной выручки России. Согласно данным Центробанка, страна заработала на нефти в первом квартале 20,2 млрд долларов – на 5,4 млрд долларов меньше, чем за тот же период в 2020-м. Хотя в 2021 году цена на Urals в среднем на 8 долларов выше, чем была год назад.
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