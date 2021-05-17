Финляндия отказывается от российской нефти ради перехода к зеленой экономике 420 0 Экономика

Финляндия начала отказываться от российской нефти марки Urals в связи с переходом к возобновляемым источникам энергии. Таким образом, страна – один из ключевых покупателей нефти из России – одной из первых совершит намеченный переход. Евросоюз намерен полностью отказаться от нефти к 2050 году. Но до тех пор у России может уже закончиться ископаемое топливо – разведанных и рентабельных запасов остается на 19 лет текущей добычи.